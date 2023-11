Aber auch vor dem Doyen der Chefs aus der alten Heimat Österreich muss man den Hut ziehen. Kurt Gutenbrunner ist seit den 1990er-Jahren in New York und hat jetzt schon seit 17 (!) Jahren einen Michelin-Stern mit österreichischer Küche im "Wallsé". Im dynamischen New York eine wahre Sensation.

400 österreichische Weine stehen auf seiner Karte, da kann niemand mithalten, das wird selbst in der Heimat schwer. Die österreichischen Spezialitäten hat Gutenbrunner ein bisschen modernisiert. Zur geräucherten Forelle serviert er grüne Bohnen, Sauerrahm und Pistazien. Und die Palatschinken gibt es vorher mit Rehragout und nachher mit Marmelade, comme il faut. Und auf die Bilder seines Freundes, des weltberühmten Malers Julian Schnabel, an der Wand zu schauen, ist ein ganz besonderer Genuss.

Weiter unten in Manhattan im Financial District werkt noch ein Österreicher, der sein Lokal, das "Schilling", eher als Gasthaus versteht: Edi Frauneder: "Zu mir kommen die Banker von der Wall Street und der Chairman der New York Stock Exchange genauso wie die Kreativen von Spotify bis Time Inc."

Und auf was freuen sie sich am meisten? Oh Gott, erraten, natürlich auf ein Schnitzerl. In seinem ehemaligen Lokal "Freud" haben einmal sogar Präsident Van der Bellen und Kanzler Kurz eines gemeinsam verspeist. Man gönnt sich ja sonst nix in New York.