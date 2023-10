Wo man die besten Fish & Chips bekommt, darüber scheiden sich natürlich die Geister. Meine Lieblinge sind alle mit der Farbe Gold verbunden, so sollten ja sowohl der Fisch wie auch die Chips aussehen, und manchmal tun sie es auch. Mein erster Tipp ist das "Golden Hind" in Marylebone. Ich kann wählen zwischen Kabeljau, Scholle, Rochen oder Dorsch. Die Chips sind nicht wie bei den meisten anderen in Rinderfett ausgebraten, sondern in Erdnussöl. Ergebnis: Das Ganze ist nicht so schwer und fett, sondern auch für einen ungeübten Magen erträglich.

In Soho wiederum trumpft das "Golden Union" auf. Bitte keinen Luxus erwarten, dort gibt's nur Plastikstühle und Messingbesteck, aber schmecken tut's trotzdem. Und im Süden, in Greenwich, residiert das "Golden Chippy". Dort kann ich den trend-Besuchern nur empfehlen, die große Portion für zwei Personen zu bestellen. Sie ist nur zwei Pfund teurer, aber mit fast doppelt so viel Fisch auf dem Teller. Wenn alle Stricke reißen, wenn die "Goldenen" ausgebucht oder zu weit weg vom Hotel sind, dann gibt's immer noch die "Poppies"-Kette mit insgesamt drei Filialen - fußläufig entweder vom Regent's Park, vom Buckingham Palace oder von der St Paul's Cathedral in ein paar Minuten zu erreichen.

Und wo bleiben die besten der neuen, gehobenen Restaurants? Diesmal, liebe trend-Lesende (hoffentlich ist das richtig gegendert, man kennt sich ja heutzutage kaum noch aus), konzentrieren wir uns nicht auf das "Fine Dining", wie man es heute hochtrabend bezeichnet, nicht auf Gordon Ramsay, den Schreihals, nicht auf Clare Smyth, die große Aufsteigerin, nicht auf das gefeierte "Sketch" oder die New British Cuisine im "St. John", im "Pollen Street Social" und im "Clove Club". Wir konzentrieren uns heute auf die klassische Küche.

ZUM SCHLUSS möchte ich daher noch einmal die Oldies von Londons Kulinarik vor den Vorhang bitten: Für Seafood-Freunde das knallrote "J Sheeky" im West End mit der legendären Platte von Austern, Garnelen, Clams, Herzmuscheln, Meeresschnecken und dann einer ganzen Dover Sole mit Bernaise im Angebot. 100 Jahre hat es jetzt schon offen und ist nach wie vor top - ohne Schnörkel, mit englischem Ledersessel-Charme.

Und last, but ganz sicher not least das älteste Restaurant der Stadt. 200 Jahre hat es auf dem Buckel, hat zwei Weltkriege überstanden, das ehrwürdige "Rules". Dort waren schon alle zu Besuch, von Charlie Chaplin bis Buster Keaton, von Charles Dickens bis Clark Gable - und natürlich Winston Churchill himself. Zuerst einen Cocktail an der Bar im ersten Stock und dann zu ebener Erde am besten "Game", wie die Engländer sagen, also Perlhuhn, Auerhahn, Fasan, Wildtaube und Kaninchen, zumeist aus der eigenen Jagd in den nordenglischen Highlands.

God save the King und die alte - Gott sei Dank verbesserte - englische Küche! Man muss nur wissen, wo man sie genießen kann...