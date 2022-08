MailerLite: Newsletter- und E-Mail-Marketing leicht gemacht

MailerLite ermöglicht Unternehmen den einfachen Einstieg in die Welt des E-Mail-Marketing.

MailerLite eröffnet Unternehmen einfach und günstig den Weg zum E-Mail- und Newsletter-Marketing. Bis zu 1.000 Kontakte können damit kostenlos bedient werden. Das Tool ist allerdings bisher nur in Englisch verfügbar.

E-Mail-Marketing mit MailerLite

Newsletter- und E-Mail-Marketing wird auch für Klein- und Kleinstunternehmen zur Pflege von Kundenkontakten und der Geschäftsbeziehungen immer wichtiger. MailerLite mit Firmensitz in Litauen bietet dafür eine praktische und einfache Lösung an, mit der bis zu 1.000 Empfänger sogar kostenlos bespielt werden können.

Bei dem Produkt handelt es sich zwar kein All-in-One-Tool, das alle Wünsche erfüllt, als Online Marketing Plattform deckt es aber den kompletten Lifecycle von E-Mail- und Newsletter-Kampagnen ab. Durch die Auslegung als Cloud-only Software-as-a-Service (SaaS) sind zudem auch keine lokalen Ressourcen - weder ein Server noch eine Installation erforderlich. MailerLite läuft vollständig im Webbrowser - wieder ein entscheidender Pluspunkt für viele Klein- und Kleinstunternehmer.

Die umfangreichen Funktionen und die zahlreichen Plugins, unter anderem für den Zahlungsdienstleister Stripe, Shopping-Systeme wie Shopify und WooCommerce sowie für das breit genutzte Content Management System (CMS) WordPress, ermöglichen es auch kleinen Unternehmen, im Konzert der großen mitzumischen. Auch Social Media Kampagnen auf Facebook, Instagram & Co können damit durchgeführt werden.

Mit MailerLite können responsive Mails und Newsletter, die auf allen Bildschirmen einwandfrei dargestellt werden, einfach gestaltet werden.

Kampagnen einfach gestalten

Bei MailerLite baut jeder E-Mail Versand und die zugehörigen anderen Funktionen auf Kampagnen auf. Eine Kampagne beinhaltet so beispielsweise einen (responsiven) Newsletter, eine Landing Page und eine Website.Zur Gestaltung der Kampagnen stehen eine breite Auswahl an Vorlagen (Templates), ein Drag-and-Drop Editor, ein Rich-Text Editor und ein HTML-Editor zur Verfügung.

Um die Empfänger in der Loop zu halten, können hochpersonalisierte E-Mails und zeitlich abgestimmte Kampagnen gestartet werden – Segmentation, Interest Groups und regelbasierter, automatischer Versand helfen hier.

Anschließend können mit Social Media Plugins, Umfragen und automatisch wiederholten Kampagnen oder auch Pop-Ups Abonnenten angezogen oder Kontakte vertieft werden.

E-Mail-Newsletter

Newsletter können in MailerLite auf verschiedene Arten erstellt neben. Der Drag & Drop Editor ist dafür die einfachste Methode. Mithilfe verschiedenster „Blocks“, wie beispielsweise einem Logo, dem Titel oder auch Bilderkarussellen und Social Media Links können mit etwas Übung in wenigen Minuten optisch ansprechende und funktionale Newsletter erstellt werden.

Für den noch leichteren Einstieg stehen vorgefertigte Templates zur Verfügung, selbstredend können aber auch eigene Vorlagen erstellt werden die ein konsistentes und wiederkehrendes Branding enthalten. Marketing Experten und Designer bekommen so weitgehend Designfreiheit.

Abgerundet werden können die Newsletter mit Fotos aus einer Stockfoto-Galerie. Darin sind über 1 Million Bilder enthalten, die kostenlos verwendet werden können. Zusätzlich steht eine umfangreiche Bildbearbeitungssoftware zur Verfügung, mit der Fotos zugeschnitten, skaliert oder mit Filtern versehen werden können.

Versand-Automatisierung

Regeln für einen automatisierten Versand von Mails oder Newslettern sind im Online-Marketing besonders nützlich. MailerLite bietet dafür viele Möglichkeiten. So können fein abgestimmte Regeln erstellt werden, wann ein E-Mail in welcher Form versendet wird: Beispielsweise automatisch nach Ausfüllen eines Formulars, der Aktualisierung des Profils, zum Geburtstag, Jahrestag der „Geschäftsbeziehung“ und vieler weiterer sogenannter Trigger, die einen Versand auslösen.

Im „Advanced“ Abo lassen sich diese Auslöser darüber hinaus auch verketten und parallel aufsetzen, um mehrere Eingangspunkte für den Versand desselben E-Mails zu haben. Durch Plugins für viele gängige Lösungen können ohne großen Aufwand fein abgestimmte Kampagnen geführt werden.

Anwendungsszenarien dafür wäre beispielsweise der Versand eines E-Mails, wenn der Nutzer seinen Warenkorb ungenutzt lässt oder Upselling-Angebote, die weiterführende Angebote zu erworbenen Produkten beinhalten.

Alle ausgehenden Mails haben eine DKIM-Signierung (DomainKeys Identified Mail), die E-Mail-Servern mitteilt, dass der Absender dieser Mails verifiziert ist und die Nachrichten daher nicht in den Spam-Ordnern der Empfänger landen sollten.

Es ist auch möglich, Kampagnen über RSS-Feeds zu steuern und auszulösen.

Transactional E-Mails

Auch sogenannte „Transactional E-Mails“ können mit MailerLite vorgefertigt und für einen automatischen vVersand hinterlegt werden.

Dazu zählen beispielsweise Mails zur Passwort-Wiederherstellung, zur Bestätigung des Nutzerprofils oder nach Bestellung im Onlineshop. Diese E-Mails können auch über eine Programmierschnittstelle (API) und eigene Server angesprochen werden und dabei die Analysefunktionen von MailerLite mit der Sendelogik der eigenen Software kombinieren.

Lead-Generierung

Leads lassen sich bei MailerLite durch mehrere Maßnahmen generieren: Neben Landing Pages zur Bewerbung von Newslettern und Produkten bietet MailerLite auch Funktionen für Anmeldeformulare und E-Mail-Verifizierung. Idealerweise werden diese Funktionen mit Websites und Blogs kombiniert, die dafür erforderlichen Kontaktformulare können direkt in MailerLite erstellt und gewartet werden.

Auch hier führen Vorlagen, Blocks zum Bauen der Website und die tief integrierte Analytics-Funktionalität zu schnellen Erfolgen. Die Funktionalität ermöglicht auch den Verkauf von Produkten, E-Books oder Downloads über MailerLite.

Kontaktverwaltung bei MailerLite

Das Erstellen, Importieren und Verwalten von Kontaktdaten ist bei MailerLite unkompliziert.

Über den Menüpunkt "Subscribers" können einzelne Empfänger manuell hinzugefügt werden. Ebenso können Kontaktdaten mit individuellen Felder ergänzt werden.

Kundendaten können auch per Drag-and-drop hinzugefügt werden. Für größere Datensätze steht eine Import-Möglichkeit aus Microsoft Excel oder aus Mailchimp zur Verfügung.

Die gespeicherten Kontakte können auch im kostenlosen Paket einfach verschiedenen Segmenten und Adresslisten zugeordnet werden.

Reporting und Analyse

Abschließen können die Auswertungen quer über die verschiedenen Funktionen zusammengeführt und in einem interaktiven Report ausgewertet werden.

Die Reporting-Funktionen sind dabei im Vergleich mit der anderer Lösungen etwas bescheidener, über den Menüpunkt Google Analytics können allerdings auch individuelle UTM-Parameter für das Tracking hinterlegt werden.

UTM-PARAMETER UTM Parameter sind fünf Tags, also Zusätze, die als Endung einer URL hinzugefügt werden, um den Erfolg einer Marketing- oder Werbemaßnahme auszuwerten und zu optimieren. Google Analytics kann durch UTM Parameter erkennen, woher die Besucher einer Seite kommen und wie sie mit ihr interagieren.

Die Reporting-Funktionen von MailerLite können mit Google Analytics aufgewertet werden.

Datenschutz und DSGVO

Die Einhaltung der DSGVO ist tief in MailerLite integriert. Als Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Kunden sogar verpflichtet, die verschiedenen Rechte und Pflichten die der Verordnung erwachsen mit jedem einzelnen E-Mail einzuhalten.

Kunden, die das Gratis-Angebot nutzen möchten müssen daher auch bei der Registrierung etliche Details zu ihrem Unternehmen und dem Zweck und der Frequenz der geplanten E-Mail-Marketing-Aktivittäen bekanntgeben. MailerLite will so das kostenlose Angebot vor Missbrauch durch Spammer oder Initiatoren dubioser Kampagnen schützen.

Information und Hilfe bietet dabei ein eigener Bereich im MailerLite Dashboard, in dem alle Konsumentenrechte wie auf Vergessen oder Übertragung der Daten durchgesetzt werden können. Auch vorgefertigte Abmelde-Buttons und Impressums-Footer gibt es, teilweise ist deren Nutzung bei Durchführung einer Kampagne verpflichtend.

Preise und Tarifmodelle

Die Preisgestaltung ist bei MailerLite ähnlich wie bei vielen Angeboten von Mitbewerbern nicht ganz einfach zu verstehen und und hängt stark vom Nutzungsverhalten, der genutzten Module und der Zahl der verschickten Mails ab.

Für kleinere Unternehmen und Einsteiger in das E-Mail- und Newslettermarketing ist jedenfalls die kostenlosen Version hochinteressant. Damit können bis zu 1.000 Abonnenten verwaltet und bis zu 12.000 E-Mails pro Monat verschickt werden.

Darüber hinausgehend gibt es fortgeschrittene, kostenpflichtige Abomodelle:

Growing Business. Diese Version bietet neben 3 Nutzern eine unbegrenzte Anzahl monatlicher E-Mails, einen 24/7 Support und unbegrenzte Websites, neben der Möglichkeit digitale Produkte wie E-Books zu verkaufen.

Diese Version bietet neben 3 Nutzern eine unbegrenzte Anzahl monatlicher E-Mails, einen 24/7 Support und unbegrenzte Websites, neben der Möglichkeit digitale Produkte wie E-Books zu verkaufen. Advanced. Bei diesem Modell stehen den Kunden erweiterte Funktionen zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem eine Facebook-Integration zur Gestaltung von Facebook-Ads. Auch ein HTML-Editor, Promotion Pop-Ups und erweiterte Auslösemechanismen für automatisierte Mails stehen zur Verfügung.

Die Preise der kostenpflichtigen Modelle starten ab 10 Dollar beziehungsweise 21 Dollar pro Monat bei monatlicher Abbuchung – basierend auf 1.000 Abonnenten. Bei beispielsweise 50.000 angemeldeten Empfängern steigt diese Summe auf 239 beziehungsweise 289 Dollar; Rabatte bei jährlicher Abbuchung sind bis 15 Prozent möglich.

Exakte Preisangaben sind aufgrund der dynamischen Kostenstruktur nicht möglich. Auf der Website von MailerLite finden Sie einen Rechner, mit dem die voraussichtlichen Kosten für die Nutzung des Tools interaktiv eingeschätzt werden können: mailerlite.com/pricing

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Abomodelle, Funktionen und zu erwartenden Kosten:

Free Growing Business Advanced 1.000 Abonnenten gratis 10$ / 9$ (monatlich/jährlich) 21$ / 19$ (monatlich/jährlich) 25.000 Abonnenten - 139$ / 125$ 159$ / 129$ 50.000 Abonnenten - 239$ / 205$ 289$ / 247$ Features 12.000 monatliche E-Mails; 1 User; E-Mail Support; Drag&Drop Editor; Websites; 10 Landing Pages; Signup Forms & Pop-Ups Unlimitierte monatliche E-Mails; 3 User; 24/7 E-Mail Support; Digitale Produkte verkaufen; Dynamische E-Mails; Automatisches erneutes Senden; Abmeldewebsite Builder Zusätzlich: Facebook Integration; HTML Editor; Werbungs-Pop-Ups; Verkettete Mechanismen zur Auslösung von automatisierten Mails

User Support

MailerLite beschreibt sich selbst als eine Plattform, die trotz ihrer umfangreichen Funktionen immer mit dem Hintergedanken einer möglichst einfachen und unkomplizierten Verwendung entwickelt wird. Diese Bemühungen haben offensichtlich Erfolg: Mehrere aktuelle Auszeichnungen von unterschiedlichen Plattformen geben MailerLite hervorragende Noten in Sachen Usability, E-Mail Zustellbarkeit und anderen Kategorien.

In Kombination mit der umfangreichen MailerLite Knowledge Base, die Artikel und How-To Guides zu praktisch jedem Use Case bietet, ist die Nutzung von MailerLite mit einer steilen Lernkurve verbunden. Alle Funktionen sind auf einfache Benutzbarkeit getrimmt und sollten rasch zu Ergebnissen führen.

Der Support von MailerLite baut auf mehreren Säulen auf: Neben umfangreichen How-To Guides, die Schritt für Schritt die Verwendung der umfangreichen Funktionen erklären, gibt es auch die Möglichkeit, Tutorials als Video zu absolvieren. Mailerlite hat dafür eine umfangreiche YouTube-Library eingerichtet.

Eine Knowledge Base mit einer großen Sammlung an FAQ zu fast jedem Thema komplettiert das Angebot, ohne direkten Kontakt zu MailerLite Lösungen zu finden.

Sollten diese Informationen nicht ausreichen oder gibt es ein tiefergehendes Anliegen, bietet MailerLite einen Live Support per Chat. Neben einer 24/7 Erreichbarkeit bietet der Chatsupport laut MailerLite eine durchschnittliche Antwortzeit von 5 Minuten, bei 97% Zufriedenheit der Kunden. In jedem Fall gibt es Support jedoch nur auf Englisch.

Fazit

In Summe ist MailerLite ein umfangreiches und tadelloses E-Mail-Marketing-Tool, das in der kostenlosen Version wohl seinesgleichen sucht und Unternehmen einen guten Einstieg in diesen Bereich ermöglicht.

Vorausgesetzt allerdings, die Unternehmen können auf eine deutschsprachige Version und einen deutschsprachigen Support verzichten, benötigen statistische Auswertungen nicht bis ins letzte Detail und haben auch nicht vor, Affiliate-Marketing für Dritte zu betreiben. Sollten sie das dennoch tun, dann geht MailerLite rigoros dagegen vor. Die Folgen sind die Sperrung des Kontos und die Löschung aller gespeicherten Kontaktdaten.