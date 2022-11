Later - Social Postings besser planen und verwalten

ARTIKEL-INHALT

Wer ist Later?

Bei der Plattform Later handelt es sich um ein Social-Media-Management-System. Die Software wurde 2014 unter dem Namen Latergram entwickelt. Zunächst lag der Fokus ausschließlich bei der Nutzung mit Instagram. Nach und nach gewannen auch andere Plattformen an Bedeutung. Jedoch sind die meisten Funktionen auch heute noch den Nutzern bei Instagram vorbehalten. Heute wird Later von über 7 Millionen Nutzern angewendet.

Für wen ist Later?

Das Ziel der Social-Media-Management-Software Later ist, dass Anwender Inhalte erstellen können, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch gepostet werden.

Auf diese Weise lassen sich Beiträge etwa für die ganze Woche im Vorfeld planen und in einem Rutsch erstellen. Die Plattform ist in der Zwischenzeit auf allen üblichen Social-Media-Kanälen nutzbar. Diese sind Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn und TikTok. Für den Zugriff unterwegs ist Later auch als App verfügbar.

Die anderen Plattformen weisen nur die einfachsten Funktionen wie Beiträge planen und Kommentare verwalten auf. Die Homepage ist auf englisch gehalten und kann durch einen Button auf spanisch gestellt werden.

Later wird in drei unterschiedlichen Versionen angeboten, die sich im Nutzungsumfang und bei den Kosten entsprechend unterscheiden. Die Software ist für Unternehmen unterschiedlicher Größen geeignet. Ein Unterscheidungskriterium ist auch die Anzahl der Marken, die von Unternehmen über Social Media präsentiert werden. Unternehmen mit mehreren Marken werden somit eher die anspruchsvollere, mächtigere und auch teurere Later-Version nutzen.

Beiträge planen und automatisch posten

Das Herzstück der Management-Plattform ist das Planen von Beiträgen, die zu einem definierten Zeitpunkt gepostet werden. Diese Funktion sieht bei ziemlich allen unterstützten Social-Media-Kanälen gleich aus. Ein großer Kalender, der standardmäßig die ganze Woche anzeigt, dient als Planungsgrundlage.

Anwender können Bilder direkt vom Computer per Drag an Drop in den Kalender ziehen. Von dort aus müssen sie zunächst an den richtigen Tag inklusive Uhrzeit gezogen werden. Versehen mit einer Bildunterschrift und der Möglichkeit, das Bild nach Wunsch zuzuschneiden, kann der Beitrag gespeichert werden.

Der Wochenplan. © Later

Den Rest erledigt das System von alleine. Die Schreiber solcher Beiträge können mit dieser Funktion bereits rechtzeitig alle Posts der Woche planen und schreiben. Dadurch bleibt mehr Zeit, um sich auf andere Dinge zu konzentrieren und nicht jeden Tag Zeit zum Posten einzuplanen.

Verwaltung der Kommunikation

Ziel eines Posts ist es, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erreichen. Am liebsten in Form von Klicks, Likes und anderen bestätigenden Symbolen. Diese sollten regelmäßig überprüft und beantwortet werden, doch die Fülle kann manchmal erdrückend sein.

Mit Later können Anwender die Kommunikation verwalten und Kommentare sortieren. Eine Reihung nach neuesten Beiträgen zuerst oder am meisten gelesen Posts ist dadurch möglich.

Funktion Linkin.Bio für Instagram

Auf der Plattform Instagram ist es nicht ohne Weiteres möglich, externe Inhalte in Form von Links einzubauen und zu platzieren.

Die Anwendung Later ermöglicht dies jedoch durch einen Trick. Auf der Plattform ist es möglich, eine sogenannte Landingpage, auch als Marketingpage betitelt, zu erstellen, die wie das Instagram-Profil aussieht. Doch jedem Post kann dadurch ein Link hinzugefügt werden.

Auf diese Weise können Unternehmen gezielte Werbelinks passend zum Inhalt posten. Allerdings ist diese Funktion nur für die Plattform Instagram relevant.

Datenschutz und DSGVO Kompatibilität

Die Plattform Later greift die Thematik der DSGVO [Anm. Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679] (GDPR in englisch) auf der Hilfeseite ihrer Homepage selbst auf. Zum Stichtag der Umsetzung der neuen Bestimmung zur Privatsphäre am 25. Mai 2018 haben auch Later diese fristgerecht umgesetzt.

Weiter heißt es dort, dass Later stets bemüht sei, immer auf dem neusten Stand der rechtlichen Lage zu sein. Sie würden sich der drohenden Strafzahlungen durch Umgehen der Vorgaben nicht aussetzen und das Thema ernst nehmen.

Die Plattform erfüllt somit die gesetzlichen Vorgaben zur DSGVO.

Kosten

Die Plattform Later gibt es in drei verschiedene Varianten: Starter, Growth und Advanced. Diese unterscheiden sich vor allem durch die Anzahl der Posts und der nutzbaren Social-Media-Accounts, und freilich nach dem Preis.

Starter eignet sich eher für Anfänger auf Social-Media-Plattformen, die Later privat nutzen. Growth stellt mehr Posts und Gruppenfunktionen zur Verfügung, weshalb es für aufstrebende Unternehmen und Anwender geeignet ist. Das größte Paket ist Advanced , das sich für die Betreuung mehrerer Marken und größeren Unternehmen eignet.

Later ermöglicht eine Abrechnung per Monat oder jährlich. Bei letzterer Variante lassen sich bis zu 17 Prozent sparen. Wer die 14 Tage Probezeit intensiv nutzt, kann bei Gefallen mit einem jährlichen Abo kaum etwas falsch machen. Die Preisgestaltung sieht dabei derzeit wie folgt aus:

Tarifpaket Starter Growth Advanced Monatsabo 18,00 $ pro Monat 40,00 $ pro Monat 80,00 $ pro Monat Jahresabo: 15,00 $ pro Monat 33,33 $ pro Monat 66,67 $ pro Monat

Folgende Funktionen sind in der höchsten Wahlmöglichkeit enthalten:

Unbegrenzte Anzahl von Posts

Analyse von Daten aus einem Jahr

Funktionen für Gruppen- und Markenmanagement

Support mithilfe Live Chat

6 Social Sets

Kommunikation verwalten

Unter einem sogenannten Social Set wird auf der Plattform Later ein Set aus jeweils einem Account der sechs unterstützten Social-Media-Plattformen verstanden. Bei drei Sets sind entsprechend drei Accounts pro Plattform möglich. Jedes der buchbaren Pakete kann 14 Tage lang getestet werden.

Folgende Faustregel gilt für die Buchung des Later-Pakets: Für ein Unternehmen oder Unternehmen mit mehreren Marken ist die Growth-Version sinnvoll, da ansonsten zu wenig mögliche Posts im Paket inkludiert sind. Das kleinste Paket Starter eignet sich eher für Privatleute oder Kleinstunternehmen.

Fazit

Die Arbeit auf der Plattform Later ist denkbar einfach und bedarf keiner Einarbeitung. Sie ermöglicht zeitsparendes Arbeiten beim Erstellen von Posts. Diese lassen sich alle im Voraus erstellen, sodass die Arbeitszeit sinnvoller strukturiert werden kann. Weiterhin ist der Aufbau von Later nahezu selbsterklärend und übersichtlich gestaltet. Posts lassen sich durch einen vorgefertigten Kalender leicht erstellen und verwalten. Die Linkin.Bio Funktion für Instagram ermöglicht es, Marketing auf der Plattform zu betreiben und Werbung für Produkte zu machen.

Die Auswahl aus den drei Paketvarianten gibt auch kleinen Unternehmen oder Privatleuten die Möglichkeit, mit der Plattform arbeiten zu können. Die monatliche Kündigungsmöglichkeit und der Probezeitraum ermöglichen eine große Flexibilität in der Buchung.

Leider ist die Homepage nur in englischer und spanischer Sprache vorhanden, wodurch sprachliche Fehler bei der Übersetzung entstehen können. Da die Plattform bereits seit 2014 existiert, ist mit dem Einbau weiterer Sprachen eher nicht zu rechnen.

Ein weiterer Nachteil ist die Limitierung von Funktionen auf die Plattform Instagram. Auf diese Weise können andere Social-Media-Kanäle nicht gleichwertig behandelt werden. Wer bevorzugt auf Instagram unterwegs ist, der wird sich wohl nicht darüber beschweren. Wer jedoch auch andere Plattformen wie Pinterest oder Facebook nutzt, der muss im Zweifel eine zweite Lösung in Form einer Software hinzuziehen, um einen vollen Funktionsumfang zu erhalten.

Weblinks zu Later