KSV-CEO Vybiral: "Wir raten zu größter Vorsicht"

Das überrascht ein wenig. Es gibt doch zum Beispiel etliche russische Unternehmen, die von Österreich aus ihre internationalen Geschäfte steuern und die nun von den Sanktionen betroffen sind - prominentes Beispiel die Sberbank, die gleich nach dem Beginn des Kriegs Insolvenz anmelden musste. Das stimmt, abgesehen von den bekannten russischen Banken haben wir aber nur sehr wenige Unternehmen aus Russland, der Ukraine und Belarus identifiziert, die einen protokollierten Sitz, eine Niederlassung oder ein Büro in Österreich haben. Sie sind großteils im Handel tätig. Diese kleine Gruppe ist natürlich von den Sanktionen betroffen.

Und wie steht es um österreichische Unternehmen mit russischen Beteiligungen? Die Suche nach österreichischen Unternehmen mit einer Kapitalverflechtung im Sinne von Gesellschaftern aus Russland, der Ukraine oder aus Belarus ergab eine Anzahl von rund 450. Der Branchenmix dieser Unternehmen ist breit gestreut: Von den klassischen Handelsunternehmen, Hotellerie/Gastronomie, Immobilien-Entwicklungsgesellschaften reicht der Bogen bis zu Zweckgesellschaften für Infrastruktur. Nachdem es sich überwiegend um in Österreich tätige Unternehmen handelt, wird deren Geschäft nicht zwingend durch Embargos eingeschränkt werden. Nachdem kein Ende der Eskalationen absehbar ist, beobachten wir beide Gruppen verstärkt.

Eine weitere Folge des Kriegs sind teils massive Preissteigerungen. Wie schlagen die auf die heimische Wirtschaft durch? Die Folgen der massiven Preissteigerung sind anders zu bewerten, denn die schlagen auf alle Unternehmen durch. Aufgrund der hohen Energieabhängigkeit sind insbesondere die Bereiche Transport und Stromerzeugung sowie die produzierenden Betriebe bzw. die Industrie im Allgemeinen in Bedrängnis. Darüber hinaus werden die steigenden Preise die Inflation weiter treiben.

KSV1870 CEO Vybiral: "Geschäfte mit sanktionierten Unternehmen oder Einzelpersonen können sogar strafbar sein. In diesem Fall raten wir zu größter Vorsicht."

Welche Konsequenzen sehen Sie für die Bonitätsbewertung von Unternehmen besonders betroffener Branchen?

Die Preisexplosionen und die Inflation verursachen den Unternehmen aktuell die größten Schmerzen. Es gibt bei uns laufend Anfragen, ob wir aufgrund der nicht eingepreisten Steigerungen besonders betroffene Branchen nun standardmäßig schlechter bewerten. Das haben wir weder in der Corona-Krise gemacht, noch machen wir es jetzt. Es wäre weder fair noch sinnvoll, einzelne Branchen in Bausch und Bogen „downzugraden“, denn auch innerhalb dieser gibt es teils massive Unterschiede, was die wirtschaftliche Betroffenheit angeht.