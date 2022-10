IONOS - Online Shop nach dem Baukastenprinzip

ARTIKEL-INHALT

Wer ist IONOS?

IONOS ist die im Juni 2022 neu errichtete Dachmarke des bis dahin als 1+1 IONOS Internet firmierenden deutschen Telekom- und Internetprovider. IONOS zählt sich mit zuletzt 8,5 Millionen Kunden zu den größten Anbietern für Hosting-Dienstleistungen, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur in Europa. Die Marke IONOS wurde 2018 von 1+1 Internet mit der Übernahme des Berliner Start-ups ProfitBricks übernommen.

IONOS gehört seither zum börsennotierten Internetkonzern United Internet AG. Das 1988 in Montabaur in Rheinland-Pfalz als 1+1 Internet gegründete Unternehmen bietet seit dem Jahr 2000 Onlinedienste an und wurde zu einem der bedeutenden Konkurrenten der Deutschen Telekom. IONOS soll 2023 an die Börse gehen. Der Wert des Webhostinganbieter wird bereits auf 5 Mrd. Euro geschätzt.

IONOS-Vorstandsvorsitzender ist seit dem Jahr 2018 Achim Weiß. Er hat bereits zuvor bei 1+1 Internet in Führungsfunktion gearbeitet. Nachdem er seine 1995 gegründete Hostingfirma drei Jahre später an 1+1 Internet verkauft hatte, entwickelte er als Chief Technology Officer (CTO) für 1+1 Internet von 1998 bis 2008 das Hostinggeschäft. Danach verließ Weiß 1+1 Internet und gründete das Start-up ProfitBricks, dem ersten deutschen Anbieter von Cloud-Infrastrukturlösungen (IaaS; Internet-as-a-Service). Auch ProfitBricks verkaufte Weiß an 1+1 Internet. Gleichzeitig wechselte er wieder zurück zu 1+1 Internet, wo er seit 2017 CEO von IONOS 1+1 Internet wurde, das seit Juni nur noch unter IONOS firmiert.

IONOS hat über 4000 Mitarbeiter an 15 Standorten in neun Ländern sowie 90.000 Serve in zehn Rechenzentren. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz in Höhe von 1,06 Milliarden Euro. Das entspricht etwa einem Fünftel des Umsatzes der Konzernmutter United Internet, zu der neben dem Telefon- und Internetanbieter 1+1 auch die Maildenste Web.de und gmx zählen.

Was kann der IONOS-Webshop?

IONOS bietet Hosting-Dienstleistungen, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur an. Zielgruppe sind Privatpersonen, Selbstständige, mittelständische Unternehmen in der Größe von Klein- bis mittelgroßen Unternehmen (KMU), die mit einfachen Mitteln selbst einen Webshop errichten wollen.

IONOS wirbt vor allem mit der persönlichen Beratung als "wichtiger Teil unserer Identität". Direkte Beratung durch einen persönlichen Ansprechpartner – zusätzlich zur Unterstützung durch erfahrene Support-Teams – zählt zum Leistungsversprechen.

Unternehmen sollen ganz nach ihren Vorstellungen ihren Onlineshop erstellen und ihren Wünschen entsprechenden individualisieren – und das zu einem nahezu unschlagbaren Preis. Doch erfüllt IONOS tatsächlich die Anforderungen an einen professionell betriebenen Onlineshop, der zudem schnell und einfach zusammengestellt werden kann, um noch am selben Tag online zu gehen?

IONOS bietet aber ein überaus vielseitiges Sortiment an unterschiedlichen Software Services an. Allen voran der Website Builder. Hier reiht sich auch der IONOS Onlineshop Creator ein. Mit dem Onlineshop Creator erhält der Kunde einen anwenderfreundlichen Baukasten, mit dem sich sämtliche relevanten Marketing-, SEO- und B2B-Funktionen ausführen lassen sollen.

Auch in puncto Design sind Ihrer Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Von unterschiedlichen Farben bis hin zu einer schier endlosen Auswahl an Bildvorlagen scheint IONOS auf den ersten Blick tatsächlich an alles gedacht zu haben. Als COMPUTERBILD Testsieger 2022 bietet der Onlineshop Creator auch eine Verknüpfung zu Social Media Kanälen an. Praktisch bedeutet das, dass Kunden über Ihr Profil auf Instagram, Facebook, YouTube und Co. direkt auf Ihren Onlineshop gelangen können – mit nur einem Klick.

Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass Social Media Konten inzwischen als wichtige Werbekanäle fungieren, ist dieses Feature unverzichtbar. Auch Gutscheine, Rabatte, Aktionen und sogar Business Analytics Anfragen deckt der IONOS Onlineshop ab und integriert diese nahtlos in das laufende Online-Shopping.

Wer einen Onlineshop einrichten will, selbst noch keine Basis dafür hat, lässt sich am besten über das Video auf der IONOS-Homepage führen. Schrittweise wird der Nutzer eingeführt - quasi von Null auf.

Zur einfacheren Orientierung kann der Wunsch zwischen unterschiedlichen Vorlagen-Designs gewählt werden, mit eigenem Farbschema, Produktfotos und unterschiedlichen Schriftarten. Auf Wunsch bietet IONOS aber auch die Möglichkeit eines individuellen Onlineshop-Aufbaus, wobei die Vorlagen genügend Auswahl für unterschiedliche Branchen bieten und für einen ästhetisch ansprechenden Onlineshop durchaus ausreichend sind.

Ob Schuhe, Accessoires, Kosmetik, Werkzeug oder auch Großmaschinerie, über IONOS können Interessenten grundsätzlich sowohl B2B als auch B2C Shops aufbauen und unterschiedlichste Dienstleistungen wie auch Waren zum Verkauf anbieten. IONOS verspricht eine intuitive Lösung, die auch für Anwender ohne Programmierkenntnisse zugänglich sein soll.

Doch stimmt das? Programmierkenntnisse sind tatsächlich nicht die Grundvoraussetzung. Etwas Erfahrung im Webdesign ist auf jeden Fall von Vorteil. Denn auch wenn IONOS mit einem responsiven Webdesign wirbt, sollte man bedenken, dass die individuell getroffene Auswahl keiner Qualitätskontrolle unterliegt – Verpixelung, unlesbare Beschriftungen und unvorteilhafte Farbkombinationen können eine Folge sein.

Wer ein wenig Gefühl für Webdesign mitbringt, sollte allerdings mit der vorhandenen Videoanleitung tatsächlich relativ sicher einen ersten Onlineshop aufstellen können.

Design

Wer noch keine Domäne für den Shop besitzt, kann das gleich auch über IONOS tun; am besten noch bevor mit dem Gestalten und Zusammenstellen des Onlineshops begonnen wird. Wer international tätig sein möchte, kann sich neben der österreichischen Standard-Domäne mit „.at“-Endung auch gleich die deutsche, französische, britische oder „.com“-Endungen sichern und so schonmal für die künftige Skalierung des eigenen Onlineshops vorsorgen. Die Kosten für den Erwerb der Domäne unterscheiden sich je nach Namen und Schreibart.

Über IONOS gelangt man zum Menü und über einen Button gleich zum Website-Baukasten für den Onlineshop. Hier kann gleich zwischen unterschiedlichen Vorlagen gewählt werden. Falls tatsächlich keine der vielen Vorlagen zusagen sollte, besteht auch die Option, ein gänzlich eigenes Design zu erstellen – allerdings sollten Sie hierfür schon Erfahrungen im Webdesign mitbringen. Doch auch die Vorgaben sind nicht „in Stein gemeißelt“ – auf Wunsch können Sie einzelne Felder vergrößern, verkleinern und sogar verschieben.

Links finden Sie einen Reiter mit unterschiedlichen Optionen hinsichtlich Schriftgröße, Farbe und Schriftart. Jedes Feld lässt sich mit einer hochgeladenen Datei, vorhandenen kostenlosen Vorlagen oder auch einer Farbfüllung versehen. Beim Hochladen eigener Videos und Fotos ist allerdings Vorsicht geboten – je nach Feldgröße sind unterschiedliche Auflösungen erforderlich, um ein ästhetisches Endergebnis zu erzielen.

IONOS hat hier keine automatische Warnfunktion, sodass Sie dies selber im Blick haben müssen. Die Daten können Sie entweder direkt im vorbereiteten Textfeld erstellen, über Copy & Paste einfügen oder auch per Drag & Drop in das Textfeld ziehen. Einige kostenlose Stock-Fotos stehen Ihnen bereits in der Vorlage zur Verfügung.

Kundenkontakt

Über IONOS kann praktischerweise eine Messaging-Option genutzt werden, über die Kunden direkt zum Webshopanbieter Kontakt aufnehmen können. Hier gibt es auch die Möglichkeit die Erreichbarkeit zu moderieren oder eine automatisierte Antwort vorzuprogrammieren.

Allerdings sind bei diesem Schritt schon ein paar Informatik-Grundkenntnisse notwendig, um ein kohärentes Chat-System aufzubauen. Wer lediglich eine Messaging-Lösung für den E-Mail-Kontakt wünscht, kann diesen mit nur wenigen Klicks installieren.

Der Webshopbetreiber kann entscheiden, ob die Kontaktfunktion auf der Landing-Page eingesetzt wird. oder eine eigene Seite für die Kontaktaufnahme eingerichtet wird.

Das Website-Baukastensystem lässt sich individuell anpassen und bietet dabei tatsächlich überraschend große Vielseitigkeit. Mit Erwerb der Domäne erhalten man über IONOS gleichzeitig auch eine eigene Internetadresse inklusive SSL und E-Mail-Adresse, die das professionelle Messaging abrundet. Dabei können auf Wunsch auch mehrere E-Mail-Adressen für Mitarbeiter generiert werden.

© IONOS

Wichtige Informationen wie Rechtstexte und Cookiebanner können über den Website-Baukasten automatisch einblenden lassen. Die können Sie entweder selbst verfassen oder Links zu anderen Rechtstexten einbauen. Auch die akzeptierten Zahlungsmethoden können eingeblendet werden.

In Ihrem IONOS Onlineshop können Sie tatsächlich alle Zahlungsmethoden inkludieren – von Sofortüberweisung bis hin zu Kreditkarten. Für die Sicherheit der Bezahlmethode übernimmt IONOS allerdings keinerlei Verantwortung – unbezahlte Rechnungen müssen Sie also selber mit Ihren Kundinnen und Kunden ausdiskutieren.

Skalierbarkeit

Wie viele Produkte über das Website-Baukastensystem von IONOS verkauft werden können, hängt vom gezeichneten Abonnement ab. In der Basisvariante können bis zu 500 Produkte angeboten werden.

Das Sortiment lässt sich jedoch erweitern. Auf Wunsch kann auf ein Abonnement mit einer grenzenlosen Sortiment-Skalierbarkeit umgestellt werden – allerdings stellt sich die Frage, ob diese Variante für große Shops mit umfassendem Sortiment wirklich günstiger ist als eine individuell programmierte Lösung. Ein Preisvergleich lohnt.

Für kleinere Shops mit einem überschaubaren Angebot, ist der IONOS Website-Baukasten eine interessante Möglichkeit, um Produkte professionell zu vermarkten und zu verkaufen. Über Social Buy Buttons können sämtliche Follower von Facebook & Co. das gewünschte Produkt direkt in den Warenkorb legen.

Support

Auf IONOS finden Anfänger Videos mit interessanten Infos rund um die Gestaltung ihres Onlineshops. Auf Wunsch gibt es auch einen automatisierten Chatbot, den Sie sofort auf der Landing-Page starten können.

Wer sich nicht mit einem Computer unterhalten möchte, kann sich über IONOS-Hilfe auch einen persönlichen Berater zuteilen lassen, der individuelle Beratung für den Aufbau des Webshops bietet.

Da IONOS ein deutsches Unternehmen ist, sind sämtliche Support-Optionen auf Deutsch verfügbar. Ein FAQ für die am häufigsten gestellten Fragen finden Sie auf der Landing-Page. Unterschiedliche Guides mit Tipps zum Verkaufen auf Social Media, Schnell-Checks und auch HTML-Snippets, mit denen die Shop-Integration leichter fällt, sind ebenfalls verfügbar.

Voraussetzungen

Über IONOS generierte Onlineshops sind mit POS-Kassensystemen wie beispielsweise LocaFox kompatibel. Gängige Social Media Kanäle wie Amazon Codisto, Google Shopping, Instagram und Facebook lassen sich ebenfalls problemlos integrieren und mit Ihrer Verkaufsplattform verknüpfen.

Zur Verwaltung des Shops erhalten Sie eine IONOS eCommerce App, die Sie auf Ihr Smartphone oder auch Tablet downloaden können. So können Sie von überall aus neue Produkte hinzufügen und auch die gewählten Zahlungsmethoden verwalten.

Click & Collect Shopping ist über Standortaktivierung ebenfalls möglich. Die notwendigen technischen Voraussetzungen unterscheiden sich eigentlich nicht von den Voraussetzungen zur Nutzung gängiger Sozialer Medien – ein upgedateter Browser und ein Smartphone mit Android- oder iOS-Betriebssystem für das Installieren der App genügen.

Kosten

Nutzer haben die Wahl aus vier verschiedenen Abonnements. Bei „Starter“ und „Plus“ werden die monatlichen Abonnement-Kosten nach 12 Monaten angehoben. Die Optionen „Pro“ und „Expert“ werden bereits nach 6 Monaten auf den erhöhten Monatsgrundpreis angehoben.

Abonnement Preis erste 12 / 6 Monate Preis erste 12 / 6 Monate Starter 1,01 Euro pro Monat 19,16 Euro pro Monat Plus 1,01 Euro pro Monat 25,21 Euro pro Monat Pro 25,21 Euro pro Monat 50,42 Euro pro Monat Expert 35,29 Euro pro Monat 75,63 Euro pro Monat

Vordefinierte Layouts und Design-Anpassungen, eine Domain mit professioneller E-Mail-Adresse und die wichtigsten Bezahl- und Versandmethoden sind bei allen Abonnements inkludiert.

Wer mehr als 500 Produkte verkaufen möchte, professionelle Templates mit HTML/CSS Anpassung nutzen will und erweiterte Bezahl- und Versandmethoden wünscht, muss zu einem der teureren Abonnements greifen.

Mit dem „Expert“-Profil können Sie in Ihrem Onlineshop ein unbegrenztes Produktsortiment anbieten.

Fazit

Der Onlineshop-Baukasten von IONOS ist ein intuitiver Baukasten für individuell gestalbare Onlineshops. Die Shopsoftware wurde 2022 von COMPUTERBILD mit der Bestnote 1.8 ausgezeichnet.

Tatsächlich bietet der Builder eine Vielzahl an praktischer Features – darunter Design-Vorlagen, automatisierte Aktualisierungen, einfache Integration von Social Media Profilen und beliebten Online-Marktplätzen.

Mit dem Basis-Abonnement können Sie für einen relativ günstigen Monatspreis bis zu 500 Produkte verkaufen. Wer mehr Funktionen, Flexibilität und Skalierbarkeit wünscht, hat die Wahl aus drei weiteren Abonnement-Optionen.