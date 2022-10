Feedly – Personalisierte Feeds ohne Umwege

ARTIKEL-INHALT

Wer ist Feedly?

Seit dem Jahr 2008 ordnet Feedly News nach den vom Nutzer selbst festgelegten Kriterien. Die Software startete einst unter dem Namen Feeddo.

Für wen ist Feedly?

Von Blogs über Nachrichtenportale bis hin zu sozialen Medien – mit Feedly lassen sich unterschiedlichste Informationsquellen über ein Tool zusammenfügen, verwalten und auswerten. Damit ist es möglich, ohne hohen Zeitaufwand im jeweiligen Fachbereich den Newsfeed einfach zu personalisieren und so immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Feedly kann von Privatpersonen als auch Unternehmen vielseitig genutzt werden.

Funktionen

Feedly ist ein intelligenter Newsreader, der auf verschiedenen Browsern sowie auf iOS- als auch Android-Smartphones funktioniert. Das Tool stellt dabei nicht nur branchenspezifische Nachrichten-Feeds aus allen online verfügbaren Quellen zusammen, sondern ermöglicht auch eine individualisierte Priorisierung der Inhalte basierend auf Trends und persönlicher Präferenzen.

Neben dem Tracking der eigenen Marke lässt sich mit Feedly so die Konkurrenz besser im Auge behalten und die eigene Strategie optimieren. All diese Informationen lassen sich in wenigen Klicks mit Kollegen und Teammitgliedern über Anwendungen wie Trello oder Evernote teilen.

Hierbei macht sich die Anwendung das RSS-Protokoll zu Nutze, das den Austausch von Web-Inhalten besonders einfach gestaltet. Der genaue Funktionsumfang von Feedly hängt dabei vom jeweiligen Abo-Modell ab.

Integration von RSS-Feeds

Ein RSS-Feed ist im Grunde eine einfach aufgebaute Webseite, die darauf ausgelegt ist, in regelmäßigen Abständen aktualisiert zu werden. RSS-Feeds finden daher vor allem auf Nachrichtenseiten und Blogs Verwendung.

Mit Feedly wird aus abonnierten RSS-Feeds eine persönliche Sammlung relevanter Nachrichten. Hierfür bietet Feedly die Organisation von Inhalten in verschiedenen Ordnern und Boards an. Gerade bei einer großen Menge unterschiedlicher Themenbereiche oder einer quellenübergreifenden Nutzung behalten Anwender dadurch immer den Überblick.

Darüber hinaus punktet das Tool mit einer „Später lesen“-Funktion. Potenziell relevante Artikel können so separat abgelegt und zu einem späteren Zeitpunkt gelesen werden.

News finden

Dank einer übersichtlichen Nutzeroberfläche gestaltet sich die Suche von themenspezifischen Nachrichten mit Feedly bequem und einfach. Sowohl in der Smartphone-App als auch der Desktop-Version bietet Feedly direkten Zugang zu Feeds aus verschiedenen Industriezweigen, wie beispielsweise aus der Automobil-, Pharma-, oder Energiebranche.

Diese Feeds beinhalten die relevantesten News aus der spezifischen Sparte. Dadurch können Anwender mit einem Klick den wichtigsten Informationsquellen für ihren Fachbereich folgen. Gleichzeitig lassen sich über die Suchfunktion weitere Feeds aus dem Netz hinzufügen, die durch die einzelnen Ordner übersichtliche Cluster bilden. Die Suchfunktion umfasst außerdem die Nutzung von RSS-Links und Themen.

Auch Feeds von Twitter oder Reddit lassen sich auf diese Weise in das Tool integrieren. Newsletter, Inhalte aus YouTube und Podcasts dienen Feedly ebenso als Datenquelle.

Netzwerkübergreifende Inhalte lassen sich so in einer Anwendung zusammenfügen und aufrufen. Die Nutzeroberfläche von Feedly ist bislang zwar nur auf Englisch verfügbar, die Suche nach Feeds lässt sich aber auf deutschsprachige Inhalte begrenzen.

KI-Assistenz

Mit dem in Feedly integrierten KI-Assistenten „LEO“ lassen sich die abonnierten Feeds zusätzlich entrümpeln, was gerade bei einem hohen Nachrichtenvolumen zu einer enormen Zeitersparnis führen kann. Dieser smarte Assistent durchstöbert dabei die bereits hinzugefügten Feeds nach besonders relevanten Inhalten und priorisiert so die Artikel, die für den jeweiligen Nutzer besonders informativ sind.

© Feedly

Durch das Filtern nach bestimmten Schlüsselwörtern, branchenspezifischer Trends oder bereits bestehenden Clustern ordnet der Assistent die Inhalte und markiert die Feeds, die für den Nutzer am relevantesten sind. Dieses Feature lässt sich individuell anpassen und lernt dabei aus vergangenen Konfigurationen, so dass die angezeigten Ergebnisse im Laufe der Zeit immer akkurater werden.

Daneben sorgt der Assistent auf Wunsch dafür, dass Inhalte mit dem gleichen Thema nicht mehrfach auftauchen und angezeigt werden. Den vollen Funktionsumfang des KI-Assistenten erhalten Anwender jedoch nur mit der kostenpflichten Enterprise-Version des Tools.

News im Fokus

Feedly unterstützt seine Anwender primär bei der Suche, in dem der Reader die relevanten Themen besonders hervorhebt. Aus diesem Grund bietet das Tool eine einfache Ansicht der Artikel, die aus der Überschrift und einer kurzen Einleitung bestehen. So lassen sich in kürzester Zeit viele Artikel überfliegen und auch ohne KI-Assistenten priorisieren.

Da Feedly relevante Artikel zuverlässig speichert, lassen sich die Inhalte bei Bedarf noch Wochen nach der Veröffentlichung aufrufen. Der Vorteil: Potenziell wichtige Artikel gehen nicht verloren und sind selbst nach einer mehrtägigen Abwesenheit noch aufrufbar.

Datensicherheit

Während private Anwender Feedly vor allem dazu nutzen, um sich auf dem Laufenden zu halten, bietet das Tool für Unternehmen eine Vielzahl weiterer Funktionen. Mit dem KI-Assistenten „LEO“ lassen sich in Feedly sogenannte „Web-Alerts“ erstellen, die gezielt nach für das Unternehmen kritischen Feeds suchen.

Damit kann zum Beispiel nach aktuellen Inhalten zum Thema Datensicherheit oder Trends für spezifische Branchen gesucht und so auch die Konkurrenz besser im Auge behalten werden.

Die komplexeren KI-Features von Feedly können anfänglich zwar etwas unübersichtlich sein, bieten aber im Grunde eine gute Möglichkeit, um potenziell erfolgsrelevante Informationen zeitnah und ohne eine endlose Suche aus dem Netz herauszufiltern.

Teilen

In der Pro-Version bietet Feedly praktische Schnittstellen unter anderem zu Facebook, Twitter oder LinkedIn, um Inhalte ohne Umwege mit anderen zu teilen. Darüber hinaus ist es möglich, Team Feeds zu erstellen, worüber Gruppen und Teams Inhalte untereinander teilen und somit einfacher kollaborieren können.

Kosten

Feedly kann mit eingeschränkter Funktionalität kostenlos genutzt werden. Um aber von den KI-Funktionen des Readers profitieren zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Aktuell bietet Feedly diesbezüglich folgende Optionen:

Tarifpaket Free Pro Pro+ Enterprise Preise Kostenlos 6 $ / Monat 8,25 $ / Monat Preis auf Nachfrage Funktionen Bis zu 100 Feeds; Erstellung von maximal 3 Ordnern Bis zu 1.000 Feeds; werbefreie Oberfläche, Powersuche Bis zu 2.500 Feeds; Eingeschränkte Nutzung des KI-Assistenten LEO Bis zu 7.500 Feeds; API-Schnittstellen; voller Funktionsumfang des KI-Assistenten LEO

Auf der offiziellen Webseite von Feedly werden die Funktionen und Kosten im Detail erklärt.

Fazit

Feedly ist ein einfach zu handhabendes und vergleichsweise kostengünstiges Tool, das sowohl von Privatpersonen als auch großen Unternehmen vielseitig genutzt werden kann. Die Anwendung eignet sich zur gezielten Suche themenspezifischer News und hilft dabei, die relevantesten und aktuellen Inhalte immer zeitnah zur Verfügung zu haben.

Mit den kostenpflichtigen Versionen erhalten Nutzer zudem ein umfangreiches Werkzeug, das dank künstlicher Intelligenz das Suchen, Filtern und Teilen von branchenrelevanten Inhalten zu einem Kinderspiel macht. Allerdings funktioniert Feedly bislang nur auf Englisch, was die Anwendbarkeit für viele Nutzer im deutschsprachigen Raum wohl etwas einschränken dürfte.

Weblinks zu Feedly