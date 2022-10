Fanpage Karma - Effiziente Steuerung und Analyse von Posts

Das Tool Fanpage Karma soll es Nutzern erleichtern, Posts für Social-Media zu analysieren, zu erstellen und zu posten. In Echtzeit kann erkannt werden, wie die Reaktion auf Posts ausfällt.

Wer ist Fanpage Karma?

Das Social Media Tool Fanpage Karma wurde von Stephan Eyl und Nicolas Graf von Kanitz entwickelt. Dabei ist das Tool ein Produkt der Uphill GmbH aus Berlin.

Die Vision der Gründer war es dabei, ein Tool zu entwickeln, mit dem sich Social-Media-Aktivitäten auf Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest und YouTube analysieren lassen.

Diese Analysen werden in der heutigen Zeit immer wichtiger, um gegen die Konkurrenz bestehen zu können und mit den aktuellen Trends mitzukommen.

Für wen ist Fanpage Karma?

Fanpage Karma gibt Social Media Manager einen Überblick, wie die Reaktionen auf Posts ausfallen, aber auch wie effizient Posts publiziert werden können. Das Tool eignet sich sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen für den professionellen Einsatz.

Funktionen

Die Vollversion von Fanpage Karma bringt Reportings und Auswertungen. Außerdem wird ein Publishing Tool zum Verfassen, Planen und Veröffentlichen geliefert. Weitere Funktionen von Fanpage Karma sind:

Social Media Strategien planen

Community Management

Content Planung

Social Media Trends entdecken

Kooperationspartner finden

Auswertung von Social Media Profilen

Um herauszufinden, wie die eigenen Social Media Profile im Vergleich zu Profilen von der Konkurrenz performen, können die eigenen Accounts auf den sozialen Netzwerken analysiert werden. Hierbei lassen sich Profile von allen wichtigen Sozialen Netzwerken hinzufügen.

Bereits in der Testversion gibt es kein Limit, wie viele Profile hinzugefügt werden. Für jedes Profil kann ein eigenes Dashboard angelegt werden und alle wichtigen Kennzahlen sind so auf einen Blick sichtbar. Damit das Profil viral geht und viel geklickt wird, sollte globalen Trends gefolgt werden.

Das Social Media Tool hilft dabei aktuelle Themen zu finden und es besteht die Möglichkeit eine Trendanalyse zu machen. Um nichts Wichtiges zu verpassen, schickt das Tool maßgeschneiderte Reports per Mail. Außerdem wird per Mail informiert, wenn die Konkurrenz etwas postet oder es zu einer außergewöhnlich hohen Aktivität bei einem der eigenen Posts kommt.

Social-Media-Reporting

Mit Fanpage Karma ist es möglich, individuelle Reports der Post für Kunden und Kollegen zu erstellen. Auch Instagram und Facebook Stories lassen analysieren, solange diese hinzugefügt wurden.

Für das Chartboard gibt es 14 Graphiken zur Auswahl. Unternehmensfarben und Logo können ebenfalls in den Report miteinfließen. Die Auswertung kann dabei in den Formaten PowerPoint, Excel, PDF oder CSV erfolgen und entweder wöchentlich oder monatlich versandt werden.

© Fanpage Karma -

Aufgrund dieser Analysen schlägt das Tool die besten Zeiten zum Posten vor und entwickelt Strategien. Damit Kollegen mit den Dashboards arbeiten können, kann mit Fanpage Karma ein „Public Dashboard“ erstellt werden. So haben auch Personen, die nicht Teil des Kontos sind Zugriff und können immer auf dem neusten Stand bleiben.

Interaktion und Erstellung von Content

Jede Nachricht auf seiner Plattformen zu beantworten benötigt entsprechend Zeit. Hierfür bietet das Social Media Tool Fanpage Karma eine Lösung, die die Effizienz unterstützen soll. So kommen alle Nachrichten, aus den verschiedenen Portalen in eine Inbox auf Fanpage Karma. Nicht nur Direktnachrichten, sondern auch Kommentare, Erwähnungen und User-Posts werden in dieser Inbox angezeigt.

Damit schnell auf die Nachrichten in der Inbox reagiert werden kann, gibt es vorgefertigte Vorlagen für häufige Nachrichten. Diese Musternachrichten und auch das Ausblenden der Nachrichten kann vollständig mit dem Tool automatisiert werden. Die Interaktion mit der Community wird in einem Reporting angezeigt und mit den geläufigen Kennzahlen bewertet.

Damit Nutzer aus den sozialen Netzwerken mit dem eigenen Content gewonnen werden, sollte regelmäßig neuer Content produziert und gepostet werden. Hierfür eignet sich der Content Kalender von Fanpage Karma. Hier kann die Planung von Posts und Stories erfolgen, um den Content auf verschiedenen Plattformen gleichzeitig zu publizieren.

Beim Content Planer kann die Ansicht zwischen wöchentlich, monatlich oder täglich gewählt werden. Auch unterwegs kann mit dem Smartphone auf den Planer von Fanpage Karma zugreifen und über den Browser von unterwegs aus Posts oder Stories in den Planer einfügen. Damit das Team mit dem Content Planer arbeiten kann, können für diesen ein Passwort erstellt werden und mit Kollegen oder Kunden teilen.

Trends und Influencer entdecken

Durch gezielte Einblicke in die Performance der Inhalte gibt es einen Überblick, welche Posts und Stories die meisten Interaktionen erhalten haben. Damit Inhalte gefunden werden, über die Posts erstellen werden können, hilft Fanpage Karma mit unterschiedlichen Suchfunktionen aktuelle Trends zu entdecken.

So können zum Beispiel nur Inhalte einer bestimmten Sprache gesucht oder nach speziellen Hashtags Ausschau gehalten werden. Nach dem gleichen Schema können Influencer, die zu eigenen Inhalt passen, suchen. In der Influencer Datenbank von Fanpage Karma werden einige Influencer mit einem Steckbrief angezeigt.

Kosten

Fanpage Karm wird in fünf unterschiedlichen Versionen angeboten. Der Nutzer hat die Möglichkeit, das Tool 14 Tage lang kostenlos zu testen. Allerdings kommt es bei der kostenlosen Nutzung häufig zu internen Werbeschaltungen und viele Funktionen für das Tagesgeschäft werden nicht unterstützt.

Unterschiedlich ist freilich der Funktionsumfang der Pakete. So ist bei der Nutzung mit dem Tarif Bronze nur ein Netzwerk nach Wahl abgedeckt und noch keine Echtzeit-Analyse enthalten. Ab dem Tarif Silber sind alle gängigen Netzwerke freigeschaltet und es gibt Echtzeit Analysen.

Beim Tarif Platin können fünf Teammitglieder mit eigenem Passwort bestimmt werden sowie die Nutzung eines Redaktionskalenders, der mit anderen in Echtzeit geteilt werden kann. Außerdem haben bis zu 50 Profile einen API Zugang.

Tarifpaket Free Bronze Silber Gold Platin Preis Kostenlos 49 € 149 € 249 € 649 € Nutzer 1 1 1 2 5 Historie 28 Tage 6 Monate Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt Echtzeit-Dashboards Keine Keine Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt Community Management Nein Ja Ja Ja Ja Redaktionskalender Nein Ja Ja Ja, auch teilbar Ja, auch teilbar Echtzeit-Analysen Nein Nein Ja Ja Ja Persönlicher Support Nein Nein Nein Ja Ja

Fazit

Im Dashboard kann genau erkannt werden, wann welcher Post online geht, und im Anschluss erhält man einen Überblick, wie erfolgreich die Interaktion war. In Echtzeit hat der Nutzer somit die volle Kontrolle über Posts und Stories. Leider gibt es keine Reichweitenanalyse der Konkurrenz. Dennoch ist Fanpage Karma ein solides Social Media Monitoring Tool mit gutem Preis-Leistungsverhältnis.

