Blockchain: Krypto-Technologie für den Einsatz Unternehmen

Den großen Wurf in diesem Bereich verspricht das Konzept der „Self-Sovereign Identity“. Dabei kann jeder Staatsbürger in einer digitalen Dokumentenmappe seine Identitätsdaten selbst verwalten und selektiv für Behörden und Unternehmen freigeben. Dies erspart die derzeit aus Datenschutzgründen notwendige wiederholte händische Eingabe in verschiedene Formulare – etwa, wenn staatliche Services in Anspruch genommen werden, oder bei Compliance-Anfragen von Finanzdienstleistern.