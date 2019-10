Behandlungsfehler: Wann Ärzte und Apotheker haften

Ärzten und Apothekern können Fehler unterlaufen. Wann sie dafür haftbar gemacht werden können unterliegt strengen Kriterien. Die Juristen der D.A.S. Rechtsschutz AG haben die Antwort.

Ob eine Behandlung erfolgreich war oder nicht, darüber streiten sich mitunter die Geister. Doch nur weil eine Behandlung nicht wunschgemäß angeschlagen hat, können Ärzte dafür nicht belangt werden. Selbst wenn bei kosmetischen Behandlungen der Erfolg anders aussieht als erwartet, kann man nicht so einfach Schadenersatz fordern. Dafür gibt es strenge rechtliche Voraussetzungen. Die D.A.S. Juristen haben die Grundlagen und passende gerichtliche Entscheidungen zusammengefasst.

Ärzte sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Patienten nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft zu behandeln. Der Arzt ist zwar nicht verpflichtet, die Gesundheit des Patienten wiederherzustellen, hat aber sein fachliches Wissen und Können nach den Regeln der ärztlichen Kunst einzusetzen.Behandlungsfehler können beim Befund, der Diagnose, der Therapie, aber auch bei mangelhafter Aufklärung passieren. Ein Behandlungsfehler liegt vor, wenn

Werden Ärzte mit solchen Schadensersatzansprüchen konfrontiert, empfiehlt die D.A.S. eine umgehende Meldung an die Berufshaftpflichtversicherung. Diese übernimmt die Abwehr ungerechtfertigter Forderungen oder erfüllt die Ansprüche des Geschädigten. Es gibt drei Voraussetzungen für eine zivilrechtliche Haftung des Arztes:

In einem Strafverfahren steht die Bestrafung des Täters im Vordergrund. Hier werden zwei Arten von Delikten unterscheiden: Offizialdelikte und Privatanklagedelikte.

Als Offizialdelikt gilt etwa fahrlässige Körperverletzung oder fahrlässige Tötung. Die Strafverfolgung erfolgt von Gesetzes wegen. Nach der Anzeige entscheidet der Staatsanwalt, ob ein Verfahren gegen den Arzt eingeleitet wird.

Als Privatanklagedelikten gilt beispielsweise eine vom Arzt eigenmächtig durchgeführte Heilbehandlung. Bei diesen Delikten wird nicht der Staatsanwalt tätig, sondern eine Privatperson, die eine Anzeige gegen einen Arzt einbringt.

In Deutschland wurde ein Apotheker wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, weil er einer 26-jährigen Patientin versehentlich eine Überdosis des Substitutionsmittels Methadon verabreichte. Der Apotheker hatte nur einen flüchtigen Blick auf das Rezept geworfen. Er verabreichte die 15-fache Menge, angerührt in einem Orangensaft. Die Frau fiel ins Koma und verstarb zwei Tage später.

Genau wie ein Arzt, führt auch ein Apotheker eine öffentliche Tätigkeit aus, die besondere Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Ein Apotheker hat daher als Sachverständiger in seinem Fach für mangelnde Fähigkeit und Kenntnis einzustehen. Was die zivilrechtlichen Haftung und der strafrechtlichen Verantwortung betrifft, gilt dasselbe wie für Ärzte.

Ein Arzt ist aufgrund seines Behandlungsvertrages verpflichtet, seine Patienten über die Art und Schwere sowie über schädliche Folgen und mögliche Gefahren einer Behandlung aufzuklären. Selbst wenn es im Zuge der Behandlung zu keinem Kunstfehler kommt, haftet der Arzt für nachteilige Folgen, wenn er die Behandlung ohne Einwilligung des Patienten oder ohne ausreichende Aufklärung vorgenommen hat. Eine Ausnahme wäre nur, wenn der Arzt beweist, dass der Patient auch dann in die Behandlung eingewilligt hätte, wenn er in ausreichendem Ausmaß aufgeklärt worden wäre. ( RIS- Justiz RS 0038485). Die Aufklärung bei kosmetischen Operationen muss besonders umfassend sein. Das bedeutet, die Aufklärungspflicht ist umfassender, je „unnötiger“ der Eingriff ist. ( 6 Ob 585/91)

Ein relativ hohes Schmerzensgeld wurde einem Mädchen wegen eines Narkosefehlers vom Oberlandesgericht Innsbruck zugesprochen. Zwei Monate nach der Geburt wurde bei dem Kind eine Hernien-Operation durchgeführt. Aufgrund eines ärztlichen Narkosefehlers kam es bei dem Mädchen zu einem Sauerstoffmangel und in weiterer Folge zu irreparablen Hirnschädigungen, die alle Körperteile und Körperfunktionen betrafen. Dem Mädchen, das zum Zeitpunkt der Klage neun Jahre alt war, wurde ein Schmerzensgeld in Höhe von 250.000 Euro zugesprochen. Zusätzlich erhielt es eine Entschädigung für die daraus resultierende Verunstaltung. ( OLG Innsbruck 69 Cg 26/11 k. )

