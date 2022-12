Compliance-Fallen: Wann Firmen-Geschenke Bestechung werden

Weihnachtsgeschenke an Kunden? Was ist erlaubt und wann ist es Bestechung? Noch strengere Richtlinien als für private Unternehmen gelten für Geschenke an Amtsträger. Wann Mitarbeiter ein Recht auf Weihnachtsgeschenke oder Prämien haben.