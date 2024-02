Privatkonkurse nehmen weiter zu, Männer häufiger und höher überschuldet

8.845 Mal, durchschnittlich also 24 Mal am Tag, mussten in Österreich Privatpersonen den Weg zum Konkursrichter antreten und um ein Schuldenregulierungsverfahren ansuchen. Und das, "obwohl die Menschen insgesamt mehr denn je auf ihr Geld achten und bemüht sind, mit ihren finanziellen Mitteln das Auslangen zu finden", wie Karl-Heinz Götze, Leiter Insolvenz des Kreditschutzverbands KSV1870.

In finanzielle Bredouille kommen dabei nicht selten Unternehmer, die sich als Folge einer Firmenpleite auch privat überschulden. "Es sind daher am Ende des Tages Männer verstärkt betroffen. Nicht selten stammen die Schulden aus ihren Unternehmen, was auch das Delta bei der Schuldhöhe erklärt“, weiß Götze. So sind denn auch die durchschnittlichen Schulden bei den Männern in Privatinsolvenz mit 128.000 Euro in etwa doppelt so hoch wie bei Frauen (69.000 Euro).