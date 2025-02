Bei Männern, die Privatkonkurs anmelden müssen, ist deutlich häufiger die ehemalige Selbstständigkeit der Grund dafür. Die Überschätzung der eigenen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit trifft hingegen häufiger Frauen.

Zudem fällt auf, dass mehr Frauen (8 %) infolge von Haftungsübernahmen in den Privatkonkurs geraten als Männer (2 %). Derartige Schulden resultieren zumeist aus Krediten, um etwa das gemeinsame Eigenheim zu finanzieren: „Viele Frauen unterschreiben Bürgschaften, obwohl sie oft keinen oder nur in sehr geringem Maße unmittelbaren Einfluss auf die Erfüllung des Kredites nehmen können", führt Götze aus. Kommt es in jenen Fällen zu einer Trennung, können viele Frauen diese Verpflichtungen nicht mehr erfüllen und schlittern schließlich in den Privatkonkurs.