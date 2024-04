WKÖ-Symposium "12 Minutes Europe" für Europas Wettbewerbsfähigkeit

WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf betonte im Rahmen des Panels „Energiezukunft und Finanzierung“ den Stellenwert von leistbarer Energie für eine wettbewerbsfähigen Standort Europa: „Energiepreise und Versorgung werden zur Gretchenfrage für die europäische Wirtschaft. Wenn wir darauf eine tragfähige Antwort geben wollen, dann geht das nicht ohne neue Ideen, ohne Forschung, Innovation und neue Technologien – in die wir ebenso entsprechend investieren müssen wie in die Produktions- und Verteilungsinfrastruktur. Andere tun das weit mehr als wir, der dritte Platz hinter China und den USA darf uns nicht genug sein.“ Was es zudem brauche, sei mehr Balance zwischen den sozialen, ökologischen und finanziellen Zielsetzungen. "Und es braucht beschleunigende Rahmenbedingungen, unter denen man diese Ziele realistisch erreichen kann“, so der Appell des WKÖ-Generalsekretärs.

„Auch beim Thema Innovation hinkt Europa hinterher - Elektromobiliät wird aus China importiert“, skizzierte Nouriel Roubini, renommierter US-Ökonom und Bestsellerautor, einige der zentralen Problemfelder und Herausforderungen für den Kontinent. Innovation sei ein wesentlicher Hebel, um an Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen - Europa müsse gerade in diesem Bereich verstärkt investieren, in die Entwicklung von Hightech-Anlagen“, so der Ökonom in seiner Keynote.