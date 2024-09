Standort Österreich: Wachstum findet im Ausland statt

Die Zeiten aktuell sind dynamisch und herausfordernd, daran ist kein Zweifel. Bei genauer Betrachtung gibt es jedoch große Unterschiede zwischen den Branchen, wie die aktuelle HORVÁTH CxO Priorities Studie zeigt, bei der jährlich weltweit 770 C-Level Führungskräfte befragt werden. Davon mehr als 80 Top-Manager:innen aus Österreich. Während die Geschäftserwartungen in der produzierenden Industrie, und hier insbesondere in der Automobil-, Metall- und in der Bauindustrie vielfach negativ sind, rechnen Manager in den Dienstleistungsbranchen auch in 2024 mit einer guten Geschäftsentwicklung, wenn auch nicht überall so exzellent wie im Vorjahr. Hier stechen insbesondere Energieversorger, Finanzdienstleister und Versicherungen hervor. Defense erlebt gerade ein Revival, ist aber ein ganz eigenes Thema.

Dies schlägt sich auch in den Prioritäten der Top-Manager für das Jahr 2024 nieder: in der produzierenden Industrie ist die Verbesserung der Kosten- und Profitabilität klar der wichtigste Punkt auf der Managementagenda. Dahinter folgen Cybersecurity und die digitale Transformation. Der Kampf um gute Mitarbeiter:innen und damit verbundenen Personalthemen haben demgegenüber etwas an Priorität eingebüßt. Ebenso das Thema Nachhaltigkeit, das aber aufgrund der regulatorischen Themen mittel- und langfristig weiterhin wichtig bleibt.