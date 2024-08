Entscheidend ist dabei, dass es die zwei Welten in der notwendigen Stärke gibt. Und daher zieht Neumann, die in Alpbach zum Thema Wettbewerbsfähigkeit diskutieren wird, einen konkreten industriepolitischen Schluss. 580 Forscherinnen und Entwickler arbeiten bei Siemens Österreich, das eines von elf globalen Technologiefeldern des Konzerns steuert. Um diese PS auch auf die Straße zu bringen, braucht es aber auch industrielle Kunden im Umfeld. „Wir achten darauf, dass das, was wir tun, auch anwendbar wird. Dazu brauche ich aber auch den Industriekunden, der Verwendung dafür hat.“ Nachsatz: „Es ist wichtig für Österreich, dass wir auch in Zukunft einen Industrieanteil von 25 Prozent haben.“ Siemens ist von Industriekunden abhängig, daher sind solche Entwicklungen entscheidend für die Frage, wo künftig investiert wird.

Der Vergleich macht sicher. Siemens Österreich befindet sich in einem Verbund mit 25 anderen Ländern von Israel bis Zentralasien. In ihrem ersten Jahr an der Spitze hat die frühere IBM-Österreich-Chefin fast alle dieser Länder besucht. Sie stellt fest, dass die Slowakei, Bulgarien oder Rumänien stark Produktionen ansiedeln, während anderswo die schleichende Deindustrialisierung fortgesetzt zu werden droht.