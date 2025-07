Temu will Lebensmittel in Österreich verkaufen

Temu ködert Kundinnen und Kunden mit niedrigen Preisen und bietet ein breites Produktangebot, von Kleidung, Küchen- oder Beautyprodukten bis hin zu Elektronikware. In Europa besuchten zuletzt 103 Millionen Menschen pro Monat die Website des Online-Marktplatzes, in Österreich waren es laut Temu-Transparenzbericht rund 1,8 Millionen. Der Online-Marktplatz betreibt kein eigenes Warenlager und vermittelt direkt zwischen asiatischen Herstellern und Käufern in aller Welt.

In Österreich hat der Online-Marktplatz im Bereich Lebensmittel derzeit ein sehr eingeschränktes Sortiment, vor allem Nüsse und Nudeln werden verkauft. „Wir beschäftigen engagierte Teams, die eine Vielzahl von Kategorien betreuen, um das lokale Angebot noch zu erweitern und den Service für europäische Verbraucher zu verbessern“, so ein Temu-Unternehmenssprecher zur APA. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen wolle man „eine noch größere Auswahl, schnellere Lieferungen und Produkte bieten, die den lokalen Geschmack bestmöglich widerspiegeln“. Zu geplanten Lebensmittel-Produktkategorien in Österreich äußerte sich Temu nicht.

Händler sowie Umwelt- und Verbraucherschützer in Europa drängen seit längerem auf Maßnahmen gegen Temu, Shein und AliExpress. Der österreichische Handelsverband warnte am Mittwoch „einmal mehr vor massiven mittelfristigen Risiken durch asiatische Billig-Marktplätze für die Konsumentinnen und Konsumenten, Umwelt und den europäischen Wirtschaftsstandort“.

(trend/APA)