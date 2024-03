Teambuilding im größten Freizeitpark Österreichs

Steht ein besonderer Anlass an oder möchten Sie Ihren Mitarbeiter:innen und Kund:innen einfach mal Danke sagen? Für Geschäftskunden gibt es die Möglichkeit Tagestickets und Jahreskarten risikofrei zu Sonderkonditionen zu erwerben. Nicht benötigte Tickets können am Ende der Saison in Tickets für die folgende Saison umgetauscht werden.

Weitere Informationen finden Sie unter b2b.familypark.at