Sicherheit für jede Rechnung

Die Weltwirtschaft verliert an Schwung. Und ein rascher Neustart ist nicht in Sicht. Unternehmer spüren das bereits in ihrer Kasse. Denn die weltweite Zahlungsmoral hat sich im vergangenen Jahr so stark verschlechtert wie seit 2008 nicht mehr: Die globalen „Days Sales Outstanding“ (DSO), also der Zeitraum zwischen Rechnungslegung und deren Bezahlung, sind um drei Tage auf nunmehr 59 Tage angestiegen. Der Anstieg ist damit fast doppelt so hoch wie 2022.

Ein Indikator, der zur Vorsicht mahnt. „Je länger Unternehmen auf ihr Geld warten müssen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Rechnung gar nicht bezahlt wird“, weiß Gudrun Meierschitz, Vorständin beim Kreditversicherer Acredia: „Insofern ist die Zahlungsmoral ein wichtiger Indikator für potenzielle Zahlungsausfälle und damit Vorbote für Insolvenzen. Die abnehmende Zahlungsmoral untermauert unserer Prognose, dass 2024 die weltweiten Firmenpleiten sehr stark steigen werden“ - Mehr dazu im Interview.