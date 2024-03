Ringana CEO Andreas Wilfinger: "Ich sehe keine Wachstumsgrenzen"

Andreas Wilfinger :

Doch, natürlich. Wir haben daher auch eine Dependance in Wien, um dort jene Mitarbeiter zu rekrutieren, die wir in der Steiermark nicht in der benötigten Menge finden. Sprich internationale Mitarbeiter mit Rot-Weiß-Rot-Card für unser Customer Service, wo Fremdsprachenkenntnisse gefragt sind. Da tun wir uns in Wien deutlich leichter. Und natürlich suchen wir wie jedes andere Unternehmen in unserer Größenordnung händeringend nach IT-Fachkräften suchen, insbesondere in den neuen Bereichen wie Artificial Intelligence. Interessanterweise ist es eine deutlich geringere Herausforderung, Kräfte für unseren Life Sciences Bereich zu finden. Erstens, weil wir in dieser Branche einen sehr positiv besetzten Ruf haben und natürlich auch, weil in Graz an der Karl-Franzens-Universität sehr viele Ausbildungen in diesem Bereich angeboten werden.