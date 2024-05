Niederlage für UniCredit im Rechtsstreit mit 3 Banken Gruppe

Die Übernahmekommission wurde von der UniCredit parallel zu den unzähligen Gerichtsverfahren angerufen, um vielleicht dort zu erreichen, was sie will: Dass den bei Oberbank, BKS und BTV jeweils zum Schutz vor einer Übernahme durch die UniCredit eingerichteten Syndikaten kein Stimmrecht in den Hauptversammlungen der 3 Banken zusteht. In diesem Fall hätte die UniCredit als größter Einzelaktionär in allen Hauptversammlungen das Sagen und könnte die 3 Banken übernehmen. Damit würden nicht nur erfolgreiche Mitbewerber beseitigt, sondern mit den Ergebnissen der 3 Banken auch die eigenen Zahlen der UniCredit aufgebessert.

Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank erklärt weiter: "In allen von der UniCredit losgetretenen Verfahren, so auch in diesem „Nachprüfungsverfahren“ vor der Übernahmekommission, war es das Ziel der UniCredit, den Stimmrechtsvorsprung der Syndikatsmitglieder zu brechen, sich die alleinige Kontrolle über die 3Banken zu sichern und so eine Vollkonsolidierung der drei regionalen heimischen Institute in den italienischen Bankenkonzern zu erstreiten."