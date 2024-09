Der in vielen Branchen und Bereichen weitreichende Stillstand in den Lieferketten, den Supply Chains der global organisierten Just-in-Time-Wirtschaft, hat das Thema "Nearshoring" in den Fokus des Supply Chain Managements gerückt. Hinter dem Begriff Nearshoring steht ist die smarte Strategie, der Verlagerung betrieblicher Aktivitäten in ein geografisch nahgelegenes Ausland. Ein Beispiel aus der DACH-Region ist die typische Verlagerung in Länder wie die Ukraine, Polen, Tschechien und Serbien.

Doch was macht Nearshoring attraktiver als ein "Offshoring", worunter man im Supply Chain Management die Verlagerung von Unternehmensprozessen ins ferne Ausland, unabhängig der geografischen Distanz, versteht? Einige Vorteile liegen auf der Hand: