New York/Houston (Texas). Das Öl-Geschäft hat noch immer genug Phantasie für die Zukunft, trotz Klimawandel und Energiewende und den damit verbundenen Rückzug von Gas und Benzin. Eine Mega-Übernahme steht nun in der Ölbranche vor dem Abschluss: US-Ölriese Exxon Mobil kauft seinen Konkurrenten Pioneer Natural Resources. Der Kaufpreis wurde mit 59,5 Mrd. Dollar (56,2 Mrd. Euro) angegeben.

Bei dem Kauf fließt kein Bargeld, die Pioneer-Aktionäre sollen stattdessen Exxon-Aktien erhalten. Der Ölriese biete 253 Dollar pro Pioneer-Aktie, deren Schlusskurs am Dienstag bei 237,41 Dollar lag. Seit den ersten Berichten des "Wall Street Journal" über das geplante Geschäft am vergangenen Donnerstag waren sie um rund elf Prozent gestiegen. Die Exxon-Aktie hat zuletzt jedoch um gut 5 Prozent verloren. Die Pioneer-Aktie notiert hingegen am 11.10.2023 um rund 0,8 Prozent fester.

Der Milliardendeal hat sich bereits seit einer Woche abgezeichnet. Die Übernahme ist heuer die größte überhaupt und der größte Deal von Exxon seit 1998, als der Ölriese den Konzern Mobil für 81 Mrd. Dollar geschluckt hatte. Zu Exxon gehört neben Mobil unter anderem auch Esso und XTO Energy.