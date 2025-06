Einen Besichtigungstermin absolvierte die damalige Infrastrukturministerin Leonore Gewessler vor bald zwei Jahren, den Handshake zur Eröffnung am 30. Juni gab's jetzt vom neuen Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll. So ein Rechenzentrum zu errichten, braucht in diesen Zeiten oft länger als geplant, selbst für einen Weltkonzern wie Microsoft. KI-Prozessoren sind eine weltweit extrem gefragte Ressource, dazu gilt es spezialisierte Bautrupps zu koordinieren, die international von einer Baustelle zu nächsten wandern und ein tragfähiges Energiekonzept zu haben. Letzteres bedeutet vor allem genug Strom zu haben, der in dem Fall aus erneuerbaren Quellen vom Verbund kommt. Die Wiener Netze errichteten eine eigene Schaltanlage.

Mit August ist es nun so weit, Microsoft hat seine hauseigene Cloud-Region Österreich bezugsfertig und bietet sie Kunden und Microsoft-Partnern an, aufgeteilt auf drei getrennten Standorten in Schwechat, Vösendorf und bei Mödling. „Der Einsatz von KI ist einer der wesentlichen Innovations- und Produktivitätstreiber für die heimische Wirtschaft. Die Kombination aus KI und Rechenzentren ermöglicht es, das volle Potenzial neuer Technologien auszuschöpfen“, sagt Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich. Zu den Mietern gibt es aus Sicherheitsgründen keine Auskunft, die Hoffnung, auch welche aus den umliegenden Nachbarländern anzuziehen, ist groß.