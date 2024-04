Marcel Hirscher: Rückkehr in den Skisport

Auf diese Nachricht hatten Skisport- und Marcel-Hirscher-Fans jahrelang gewartet. Der achtmalige Gesamtweltcup-Sieger, der damit im Skisport der GOAT (Greatest of all Times) ist, will wieder Skirennen fahren.

In der Saison 2024/25 sollen nicht nur die "Hirscher-Ski" Van Deer, die Hirscher 2021 aus der Taufe gehoben hat, sondern auch der Jahrhundertsportler selbst wieder im Ski-Weltcup an den Start gehen. In einer offiziellen, von Hirschers Unternehmen Van Deer Red Bull Sports ausgesandten Meldung, erklärt er:

„Ich bin vor fünf Jahren zurückgetreten und jetzt 35 Jahre alt – dementsprechend muss man meine Idee auch einordnen: Ich hätte gerne die Möglichkeit ab und zu Rennen zu fahren, einfach, weil es mir Spaß macht“.

Die Weichen für Hirschers Rückkehr in den Skizirkus wurden bereits gestellt. Und dabei gibt es eine Überraschung für Österreich: Da Hirscher, derzeit noch "Sportpensionist", den zahlreichen jungen Talenten im Österreichischen Skiverband (ÖSV) bei ihrer Karriere nicht im Weg stehen will, wird Marcel Hirscher die Option nützen, künftig offiziell für die Niederländische Skivereinigung zu starten. Möglich wird das dadurch, dass Hirschers Mutter bekanntlich Niederländerin ist und der Skistar sowohl Inhaber eines österreichischen als auch eines niederländischen Passes ist.

Im partnerschaftlichen Austausch mit dem Österreichischen Skiverband und der Nederlandse Ski Vereiniging (NSV) hat sich für die Umsetzung seines Vorhabens daher diese Lösung herauskristallisiert.