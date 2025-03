Essenszustelldienst Lieferando entlässt mehr als 600 Mitarbeitende

Nachdem monatelang um einen KV für Fahrradboten gekämpft worden ist, wird dieser nun zur Makulatur. Denn Lieferando - neben Foodora der Platzhirsch im einspurigen Essenszustellgeschäft - kündigt hunderte Fahrerinnen und Fahrer und stellt die Logistik auf freie Dienstverträge um, bestätigte das Unternehmen auf APA-Anfrage einen „Standard“-Bericht. Österreichweit sind insgesamt etwa 2.000 von 5.000 sogenannten Ridern angestellt unterwegs, der Rest als freie Dienstnehmer.

„Das Logistikmodell von Lieferando Österreich wird an den österreichischen Branchenstandard angeglichen“, so Lieferando-Sprecherin Katrin Wala am Dienstag auf Anfrage der APA. Dies erfolge nach einer „sorgfältigen Evaluierung“. „Künftig werden wir daher mit freien Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern zusammenarbeiten.“

Anders als Foodora und Wolt stellte Lieferando seine Boten in Österreich bisher meist an. Weiterhin wolle man den Fahrerinnen und Fahrern faire und attraktive Rahmenbedingungen gewähren, so Lieferando. Der Kollektivvertrag war umstritten und zählt nicht zu den lukrativen in Österreich. Trotzdem bietet er bezahlten Urlaub, Weihnachtsgeld, Zuschläge für Sonntagsarbeit und Entlohnung auch im Krankheitsfall.