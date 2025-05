Klimawandel knabbert am Gewinn der Bundesforste

Auch wenn Immobilien und Erneuerbare Energie den Löwenanteil des Gewinns beisteuerten, der „Wald der Zukunft“ bleibe das Kerngeschäft, betonte Gruber. Dieser werde eine höhere Baumartenvielfalt und eine durchmischtere Altersstruktur aufweisen als der Wald heute. In zehn Jahren dürfe man sich aber noch nicht den großen Sprung erwarten „das wird dauern“. Gewinne aus anderen Bereichen müssten „in den Wald einzahlen“, damit die Bundesforste nötige Investitionen aus eigener Kraft stemmen können, so Gruber.

Viel müsse in die Waldpflege investiert werden - im Vorjahr waren es inklusive Borkenkäferbekämpfung 18,6 Mio. Euro. Wichtig sei dabei vor allem die Pflege der „Jungholzflächen“, da dort am besten in die künftige Zusammensetzung der Baumarten eingegriffen werden könne. Die Bundesforste setzten zunehmend auf „Naturverjüngung“, was Kosten sparen helfe. Der Wald speichere mehr CO2 als er abgebe, versicherten die beiden Vorstände. Zuletzt hatte eine Studie in Deutschland Zweifel aufkommen lassen, ob angesichts des Klimawandels der Wald diese Funktion noch aufrechthalten könne.