Iris Ortner :

Die Bauwirtschaft befindet sich sicher in einer Umbruchphase. Wenn die Konjunktur schwächelt, trifft es natürlich auch die Bauwirtschaft, wobei der Wohnungsbau und da wiederum der private Hausbau besonders betroffen ist. Der Bau hat aber mehrere Sektoren. Und als IGO sind wir mehrheitlich für Industrie und Gewerbekunden tätig und daher bisher weniger betroffen. Außerdem spürt die Bauindustrie Konjunktureinbrüche immer verzögert. Wer einmal seinen Kran aufgestellt hat, baut ihn so rasch nicht wieder ab, sondern versucht, sein Bauprojekt durchzuziehen. Was wir aber schon spüren, ist, dass sich die Auftragseingänge verlangsamen und die Dynamik eine Delle bekommt. Aufträge, die jetzt nicht reinkommen, werden uns in einigen Monaten, vielleicht erst Ende 2024, fehlen.