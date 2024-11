Die Zukunft heute erfinden

Ist Dynatrace ein amerikanisches Unternehmen? Das ist eine häufige Frage, die sich Google-Sucher stellen. Actually yes! Dynatrace ist ein börsennotierter Techkonzern mit Sitz in Massachusetts. Seine Softwareplattform sorgt dafür, dass Gelder bei Banken fließen, Pakete ihre Ziele erreichen und Menschen um die Welt fliegen können. Dynatrace ist hinter den Kulissen dafür verantwortlich, dass das digitale Leben von Milliarden Menschen reibungslos funktioniert. Erdacht und gebaut werden die Produkte aber in Österreich, wo das Unternehmen 2005 gegründet wurde. Mitgründer Bernd Greifeneder stellt bis heute den CTO und führt von hier aus den F&E-Bereich. Diese Teams verteidigen konstant die Marktführerschaft in diesem IT-Spezialgebiet, in dem das Unternehmen seit 14 Jahren die Nase vorn hat, vor Big Names wie Amazon Web Services oder Microsoft.

Greifeneders Innovationsformel ist aus der Erfahrung gewachsen: „Daumen mal Pi muss man sich als Unternehmen alle sieben Jahre neu erfinden.“ Die Kunst ist es, die nächsten Entwicklungsschritte zu skizzieren, während der operative Betrieb den Status quo weiter verfeinert. „Wir machen KI schon seit zehn Jahren und haben drei unterschiedliche Typen davon entwickelt, damit wir präzise Antworten geben können und nicht halluzinieren. Die KI entdeckt Probleme oder Engpässe, erkundet zielgenau Fehlerquellen oder Sicherheitslücken und gibt priorisierte Lösungsvorschläge.“ Das Kernteam arbeitet jetzt schon an der übernächsten Produktgeneration. „Es gibt Ideen, ein kleines Team fängt an, damit zu experimentieren, und dennoch dauert es trotz unserer starken F&E-Budgets bis zu fünf Jahre, bis sie komplett im Produkt umgesetzt sind“, beschreibt Greifeneder den langwierigen Prozess. Innovationsarbeit ist Marathon, auch wenn viel gesprintet wird.