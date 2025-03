Flächen für Firmen

Klares Ziel der VGP-Planer: Erfüllung und Einhaltung der in der EU-Taxonomie- Verordnung definierten Umweltziele auf Basis der bisher veröffentlichten Kriterien. Weiterer Erfolgsbaustein der VGP: Die Immobilien werden individuell nach ganz spezifischen Bedürfnissen gestaltet, eine Flexibilität, die von den Mietern geschätzt wird. Der Wirtschaftspark Laxenburg ist dafür ein gelungenes Beispiel. Zu den Mietern zählen Unternehmen aus den Bereichen Handel, Pharma und Logistik. So wird Toyota Material Handling Mitte 2025 dort sein neues, 7.500 Quadratmeter großes Headquarter eröffnen. Nach dem „Built to suit“- Prinzip wurde die Halle in ein großes Lager, Büro-, Sozial- und Technikfl ächen, Räume für Workshops und einen Showroom unterteilt.