Marcel Armon :

In der österreichischen Wirtschaft ist ein sehr hohes Risikobewusstsein vorhanden. Die Unternehmen betrachten und modellieren ihre Risiken, sie versuchen zu aggregieren, anstatt nur zu reagieren. Vor fünf Jahren hat sich ein Top 50-Unternehmen Risken noch klassisch modellieren lassen. Was passiert im Fall einer Überschwemmung, eines Stromausfalls oder dem Ausfall eines Vorlieferanten. Was die Unternehmer inzwischen gelernt haben – eben durch die Pandemie – dass man nicht mehr einzelne Risken isoliert betrachten kann.

Der Versicherungsbedarf ist deutlich höher, man geht davon aus, dass zwei oder drei Dinge gleichzeitig passieren. Wir schauen uns daher mit unseren Kunden heute eine Akkumulation von Risikobildern an. Was passiert also, wenn sich mehrere Krisen/Risiken stapeln, gleichzeitig zusammenkommen. Haben die Unternehmen genug Eigenkapital, um das abzufedern? Und wenn nicht, wie können Unternehmen so ein Szenario finanzieren?