Es bewegt sich was …

Beim Diversity Dinner von BCG und trend am 7. März in Wien hat es dieses Jahr tatsächlich etwas zu feiern gegeben: Der jüngste BCG Gender Diversity Index – es ist der sechste mittlerweile – zeigt, dass es in der obersten Führungsetage der 50 größten börsennotierten Konzerne Österreichs in Sachen Diversität endlich etwas vorangeht: Zuletzt sind so viele Frauen neu in Vorstände eingezogen wie nie zuvor. Der Zeitraum bis zur Geschlechterparität halbiert sich dadurch. „Wenn die jüngsten Entwicklungen in dem Tempo voranschreiten, ist dieses Ziel bereits um das Jahr 2040 herum erreicht,“ kommentiert Heike Dorninger, Managing Director und neue Leiterin des Wiener BCG-Büros den jüngsten Index. Immerhin: Somit sind es „nur“ mehr 15 Jahre statt der 30 Jahre, die der letztjährige Index noch prognostizierte. Wichtig sei es nun, den positiven Schwung in die nächsten Jahre mitzunehmen und Geschlechterdiversität über alle Ebenen hinweg zu fördern. „Um weitere Fortschritte zu erzielen, bleibt das Festhalten an bewährten Maßnahmen wie transparente Beförderungsprozesse, Mentoring-Programme und flexible Arbeitsgestaltung entscheidend“, betont Lukas Haider, Mitautor der Studie und Managing Director bei BCG.