Doka übernimmt Alu-Schalungsspezialist MFE in Malaysia

Das niederösterreichische Schalungstechnik-Unternehmen Doka mit Sitz in Amstetten setzt mit der Übernahme des Aluminium-Schalungsexperten MFE aus Malaysia seinen internationalen Wachstumskurs fort. Mit der Übernahme stärken die Niederösterreicher ihre Position in Südostasien und dem pazifischen Raum, dem neben Nordamerika wichtigsten Wachstumsmarkt für die Doka.

MFE wurde 1991 gegründet und beschäftigt über 2.200 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Anbietern von monolithischen Aluminiumschalungslösungen und ist damit eine ideale Ergänzung im Portfolio der Doka.

Mit den MFE-Schalungen können Elemente wie Wand oder Decke in einem Betoniervorgang fugenlos hergestellt werden, was bestens für weniger komplexe Projekte mit sich wiederholender Geometrie geeignet ist. Doka wiederum ist der Spezialist für komplexe Stahlschalungs-Lösungen in Kombination mit Holz, für die Planungs- und Engineering-Dienstleistungen erforderlich sind.