Greiner: Was die neue CEO Saori Dubourg vorhat

Der Wechsel zu Greiner bedeutet für Dubourg auch eine Transformation auf persönlicher Ebene. Ihre gesamte Karriere, in Summe 26 Jahre, verbrachte sie beim weltgrößten Chemiekonzern BASF, wo sie mit Mitte 40 in den Vorstand aufstieg. Deutsche Medien sahen sie gar als potenzielle Nachfolgerin des langjährigen CEO Martin Brudermüller.

Doch ihr Weg verlief anders, Dubourg schied Anfang 2023 bei BASF aus und wurde ein Jahr später zur neuen CEO beim Familienunternehmen Greiner mit Sitz in Kremsmünster bestellt. Hier ist sie die erste Frau an der Spitze.

Der Job führt sie in eine neue Welt: Während BASF an der Börse notiert, befindet sich Greiner in Familienbesitz. Wer zum Hauptsitz will, muss in die Provinz reisen. Bedeutendster Markt ist Europa, während BASF gerade für viele Milliarden sein China-Geschäft ­ausbaut, als dessen Kritikerin Dubourg galt. Sie sagt: „Der Perspektivenwechsel hat mich gereizt – besonders der Einblick in ein Familienunter­nehmen, die größere Nähe zu Endkunden und das Verständnis von Wertgenerierung für die nächste Generation.“

Für den CEO-Job zog die in Augsburg geborene, international sehr erfahrene Managerin (Europa, Asien, USA) mit ihrem Mann nach Wien. Rund die Hälfte der Zeit arbeitet sie vom Greiner-Office am Hauptbahnhof aus, die andere Hälfte ist sie vor Ort in Kremsmünster. „Als ich bei BASF die Region Europa verantwortet habe, war ich auch mehrfach in Österreich. Das Land war somit nicht komplett neu für mich“, sagt die Greiner-Chefin.