Das Wirtschaftsjahr 2023 im Rückblick

Die ersten Schockwellen erschüttern das Signa-Reich schon zu Jahresbeginn und verstärken sich laufend. Erste Kika-Leiner-Standorte werden verkauft. Später gehen beide Ketten pleite, kurz nachdem sie von Signa losgeschlagen wurden. Inzwischen versuchen sie sich, extrem geschrumpft wieder zu erfangen, werden aber praktisch zu einer Marke. Signa Sports United wird ebenso insolvent wie eine deutsche Immo-Tochter.

Die Probleme bei Signa werden im Laufe des Jahres immer größer, alleine die österreichischen Banken haben rund 2,2 Mrd. Euro Exposure beim angeschlagenen Firmengeflecht. Denn auch in Deutschland, wo prestigeträchtige Signa-Projekte etwa in München und Hamburg seit Herbst stehen, hat der Konzern des einstigen Masterminds Benko an mehreren Fronten zu kämpfen. Schon im Februar wird ein neuerliches Insolvenzverfahren über die Signa-Warenhauskette Galeria Kaufhof eröffnet. So kann der bereits eingesetzte Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz die Restrukturierung der letzten großen deutschen Warenhauskette fortsetzen - und sich auch ins Signa-Firmengeflecht mit rund 1.000 Firmen zumindest in einem Teil des Handelsbereichs des Konzerns einarbeiten.

Im November hält Benko zwar noch die Mehrheit an der angeschlagenen Signa, er muss aber auf Druck seiner ursprünglichen Förderer und milliardenschweren Investoren Geiwitz als Sanierer in den Konzern holen. Bis zuletzt wird ein Risikokapitalgeber unter Hochdruck gesucht, am 29. November muss die Signa Holding Insolvenz anmelden. Ziel sei die Fortführung des Geschäftsbetriebs im Rahmen einer Eigenverwaltung, kündigt sie an. Wie es wirtschaftlich mit Signa Prime und Signa Development weitergeht, ist offen.