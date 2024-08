Automobil-Zulieferkonzern Continental vor Aufspaltung

Spekulationen um eine Trennung von der Autozulieferung gab es schon lange. Vor Jahren schon hatte Conti die Geschäfte um den Antriebsstrang in die Firma Vitesco ausgegliedert und ebenfalls per Spin-Off an die Börse gebracht. Mittlerweile hat der fränkische Autozulieferer Schaeffler - mit 46 Prozent der Anteile auch Großaktionär von Conti - die Mehrheit an Vitesco übernommen und will den Antriebsspezialisten dieses Jahr noch auf den eigenen Konzern verschmelzen.

Bei der spekulierten Trennung von Reifen- und Autogeschäft hatte sich das Management - zuletzt Setzer, zuvor aber auch Vorgänger Elmar Degenhart - lange zurückhaltend gezeigt und den Wert eines gemeinsamen Konzerns betont. Setzer hatte vergangenes Jahr allerdings bereits viele Teile des Autogeschäfts auf den Prüfstand gestellt.

Dabei galt der Oberkontrolleur der Hannoveraner als Fürsprecher einer Trennung: Wolfgang Reitzle. Der Top-Manager mit vielen Stationen in der deutschen Industrie, unter anderem als Chef des Gasekonzerns Linde, hatte sich dieses Jahr sein Mandat im Aufsichtsrat noch einmal um zwei Jahre bis zur Hauptversammlung 2026 verlängern lassen. In Berichten im "Manager-Magazin" hatte es geheißen, er wolle in der verbliebenen Zeit die Dinge in Hannover noch in die richtige Spur bringen.

Die Aktie von Conti verlor an frühen Nachmittag 1,6 Prozent. Das Papier ist seit längerem im Niedergang, im Jahr 2018 war es auf dem Rekordhoch noch über 230 Euro wert, bevor es nach und nach rapide bergab ging. In den vergangenen beiden Jahren pendelte der Kurs im Wesentlichen zwischen 50 und 75 Euro. Vom einstigen Börsenwert von zeitweise über 45 Milliarden Euro in den Jahren bis 2018 sind derzeit nur noch rund 10 Milliarden geblieben.