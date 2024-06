Brau Union Österreich: Wechsel in der Unternehmenskommunikation

Daniela Winnicki bringt umfangreiche nationale und internationale Erfahrung in den Bereichen Kommunikation, Nachhaltigkeit, Change-Management und Transformation mit. Zuletzt war sie bei Bayer Pharma in Berlin tätig, wo sie die globale Transformationskommunikation leitete. Davor verantwortete sie die Kommunikation für die Region International und war bei Bayer Austria für Kommunikation, Public Affairs und Corporate Social Responsibility in Südosteuropa zuständig.

Winnicki verfügt über Abschlüsse in Kommunikations- und Politikwissenschaften von der Universität Wien sowie in Kommunikationsmanagement vom Emerson College in Boston, USA. Sie ist zudem zertifizierter Systemischer Business Coach und war Mitglied des Österreichischen PR-Ethikrates sowie Vorstandsmitglied des Österreichischen PR-Gütezeichens.