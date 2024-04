Klaviermanufaktur Bösendorfer: Ein Wiener Schatz in neuem Glanz

Der Klavierbauer Bösendorfer ist der wohl bekannteste Name unter den Wiener Schätzen - Unternehmen aus der großen Tradition der Wiener Handwerkskunst. Gegründet wurde das Unternehmen von Ignaz Bösendorfer im Jahr 1828 in Wien mit der Übernahme der Werkstatt seines Lehrers, dem renommierten Klaviermacher und Orgelbauer Joseph Brodmann. Bösendorfer begann, eigene Instrumente in der Tradition der Wiener Klavierbaukunst zu bauen, und konnte damit berühmte Komponisten und Pianisten wie Franz Liszt überzeugen, der die hochwertigen und robusten Pianos für sein Spiel zu schätzen wusste.

1859 verstarb Ignaz Bösendorfer, und sein Sohn Ludwig Bösendorfer führte die Geschäfte erfolgreich weiter. Der kinderlose Ludwig wiederum verkaufte das Unternehmen 1909 an seinen alten Freund und Bankier Carl Hutterstrasser. 1966 wird das Unternehmen abermals verkauft. Dieses Mal an den amerikanischen Konzern Kimball International.

Danach beginnt ein wildes Tauziehen, um Bösendorfer wieder in österreichische Hände zu bringen, bei dem auch das damalige Management mit an den Fäden zog. Der frühere Geschäftsführer Rudolf Arlt versuchte einen Management-Buy-out, scheitert aber. Auch die Übernahme durch den Klavierbauer Brodmann, aus dem Bösendorfer eigentlich hervorgegangen war, zerschlug sich. Letztendlich übernahm die Bawag-PSK-Gruppe das angeschlagene Unternehmen. Um es 2008 an den japanischen Konzern Yamaha zu verkaufen.