Billa stoppt eigene Hauszustellung außerhalb des Großraums Wien

Die Rewe-Tochter Billa ist laut eigenen Angaben Marktführer im Online-Lebensmittelhandel in Österreich. „Die Nachfrage im E-Commerce ist am Land nicht eingebrochen, aber auch nicht weiter gewachsen. Wir sehen hier einfach nicht das gleiche Wachstumspotenzial wie in Wien“, sagte der Billa-Online-Chef David Renker dem „Kurier“ (Mittwochsausgabe). Renker will den Online-Umsatz trotz Einschränkungen bei der Zustellung in den kommenden drei Jahren verdoppeln.

Das Billa-Liefergebiet reicht ab Anfang Dezember von Mistelbach im Norden bis Wiener Neustadt im Süden und von St. Pölten im Westen bis Bruck an der Leitha im Osten, so Billa auf APA-Anfrage. Das Ende der österreichweiten Hauszustellung trifft Zusteller, die bei einer externen Firma beschäftigt sind.

In Wien, Graz, Linz, Traun und Innsbruck werden kleinere Billa-Einkäufe auch mit dem Lieferdienst Foodora zugestellt. Ab 26. November ist dies auch in der Stadt Salzburg möglich. Bestellen kann man via Foodora-App. Potenzial sieht die Supermarktkette bei Click & Collect. Bis Jahresende soll es österreichweit in allen Billa-Plus-Filialen eigene Schalter und auch eigene Parkplätze für die Click & Collect-Kunden geben. Bei Click & Collect wird online vorbestellt und der zusammengestellte Einkauf vor Ort in der Filiale abgeholt.