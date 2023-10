LineMetrics befasst sich als Technologieanbieter für Gebäudemanagement mit Sensorik, IoT-Lösungen sowie mit Künstlicher Intelligenz (KI). Unternehmen sollen dank dieser Lösungen ihre Unternehmen energieeffizienter und somit klimafit machen können.

Ein Geschäft mit Potenzial. So entfallen derzeit 40 Prozent des Energieverbrauchs und 36 Prozent der energiebedingten Treibhausgasemissionen in der EU laut EU-Kommission auf den Gebäudesektor, davon rund vier Fünftel auf die Nutzung von Gebäuden. Technologie könnte dabei verhelfen. Denn ab 2030 dürfen alle neu errichteten Gebäude keine Treibhausgasemissionen mehr verursachen. Bestehende Gebäude müssen laut EU-Vorgaben bis 2050 in Nullemissionsgebäude umgewandelt werden.

Rund 80 Prozent des Umsatzes erzielt LineMetrics bereits im Ausland. Rund 2000 Unternehmen nutzen demnach bereits Sensortechnik. Die Daten werden dabei via Mobilfunk und WLAN übertragen, um so an einem Rechner den Energieverbrauch zu analysieren.