Audi am Weg in die Formel 1

Insgesamt arbeiten bei Audi bereits mehr als 300 Menschen am Formel-1-Projekt. Konzentriert sind die Aktivitäten am im Sommer 2014 eröffneten Audi Kompetenz-Center Motorsport in Neuburg an der Donau, etwas westlich von Ingolstadt. Das Kompetenz-Center wurde für das Formel-1-Projekt großzügig erweitert. In einem rund 3.000 Quadratmeter großen Neubau, der im März in Betrieb genommen wurde, ist das Prüf- und Entwicklungszentrum der Power Unit eingerichtet

„Mit dem Kompetenz-Center Motorsport haben wir eine ideale Basis für unser Formel-1-Projekt“, sagt Formel-1-Chef Oliver Hoffmann. „Audi Neuburg wurde von Anfang an so ausgelegt, die anspruchsvollsten Motorsport-Projekte angehen zu können. Mit der Gebäudeerweiterung und der Installation modernster Prüfstände geben wir unserem Entwicklungsteam die bestmöglichen Voraussetzungen, um in der Königsklasse des Motorsports erfolgreich zu sein.“

Mit den Mitarbeitern in Neuburg arbeiten bereits über 300 Personen daran, Audis Eintritt in die Formel 1 zu einer Erfolgsstory werden zu lassen. Eine weitere Unit befindet sich bei Sauber Motorsport in Hinwill in der Schweiz.