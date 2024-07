US-Unternehmen Ligand Pharmaceuticals übernimmt Apeiron Biologics

Josef Penninger, geboren 1964 in Gurten in Oberösterreich, studierte an der Universität Innsbruck Medizin und promovierte beim Innsbrucker Gerontologen Georg Wick. Nach seinem Postdoc am Ontario Cancer Institute in Toronto avancierte er zum Forschungsleiter des Amgen Research Institute und war an der University of Toronto Assistenzprofessor. Eines seiner wichtigsten Forschungsergebnisse damals war die Erforschung des Wirkmechanismus von Osteoporose, auf dessen Basis Amgen ein entsprechendes Medikament auf den Markt brachte. Schon in seiner Zeit in Kanada entdeckte er - neben vielen anderen Ergebnissen - das Enzym ACE2 und seine Wirkungsweise, das im neuen Impfkandidaten gegen das Coronavirus eine entscheidende Rolle spielt.

Seine Forschungen am Enzym ACE2 und dessen Wirkweise führte Penninger nach seinem Wechsel nach Wien fort, wo er ab 2002 das Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften aufbaute und bis 2018 als wissenschaftlicher Direktor führte. Um Penninger von einem Wechsel nach Deutschland abzuhalten, wurde dem IMBA 2015 von Bund und Stadt Wien ein Zuschuss von 22,5 Millionen Euro für die Stammzellenforschung gewährt.

Im Jahr 2005 gründete Penninger das Biotechunternehmen Apeiron Biologics AG in Wien, das sich auf Krebstherapien spezialisiert und Penningers Forschungsergebnisse zur Marktreife bringen soll. Penninger blieb bis zuletzt mit 13,4 Prozent Mehrheitsaktionär. Zu den weiteren Aktionären zählen die Holding von Ex-ÖVP-Minister Martin Bartenstein, der langjährige VP-Gesundheitspolitiker Erwin Rasinger und der Pharmakonzern Glaxo.

Nach 16 Jahren in Wien übernahm Penninger 2018 die Direktion des Life Sciences Institute an der University of British Columbia in Vancouver, leitet aber nach wie vor am IMBA eine Forschungsgruppe. Der Genetiker und Immunologe hat mehr als 400 wissenschaftliche Arbeiten publiziert, wurde in seiner Forscherkarriere mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet und zählt in seinem Fach zu den besten Grundlagenforschern der Welt.