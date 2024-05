In-House Jewellery

„Im Fall von Bucherer ist die Entstehung der eigenen Schmuckkollektion ‚Bucherer Fine Jewellery‘ historisch gewachsen und liegt in der DNA des Unternehmens“, erklärt Julien Rossier: „Seit der Gründung 1888 hat Bucherer in seinen Luzerner Ateliers Einzelstücke aus raren Diamanten gefertigt. Der Sohn des Gründers, Carl Bucherer, ermutigte in den 1920er-Jahren seine Frau Mina, ihrer Leidenschaft für kostbare Edelsteine zu folgen und diese in aller Welt, vor allem in Südamerika, zu sourcen – für die damalige Zeit eine sehr fortschrittliche Einstellung. Dieser Pioniergeist lebt auch heute noch, und Bucherer strebt in allen Sparten immer danach, Innovationen voranzutreiben und Neuland zu betreten.“