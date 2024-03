EYOTY Award - Europas Yachten des Jahres 2024

Binnenracer aus Vollkarbon mit Schwenkkiel, gebaut in Paloznak am Balaton. Die Verarbeitung ist sehr ordentlich, das Deckslayout sportlich funktionell, das Segeln reines Vergnügen. Man spürt in jeder Phase die Leichtigkeit der höchst agilen Yacht, die in Böen spürbar beschleunigt und im Rahmen der Testfahrten bereits bei wenig Wind ins Gleiten kam. Legt der Wind zu, ist Gleitfahrt unter Gennaker der Normalzustand. Dabei bleibt die Flaar auch bei Starkwind sehr gut beherrschbar, weil sie Druck sofort in Geschwindigkeit umwandelt. Perfekt für heimische Seen.