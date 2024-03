État Libre d'Orange - Parfum, das Grenzen aufbricht

Parfum ist etwas Individuelles, etwas, das von der persönlichen Erfahrung, von der Persönlichkeit wie auch von dem Geschmack jedes Einzelnen abhängt.

"Wenn Sie sich für 'You or Someone Like You' entscheiden, kann seine Frische Sie animieren. Oder für die Poesie von Victor Hugo mit 'Hermann à mes côtés me paraissait une ombre', seine holzig-würzig-gotische Struktur wird viel über Ihre dunkle Seite verraten. Oder die Poesie des Abfalls in 'Les fleurs du déchet - I am Trash', die den Neuanfang und die Erneuerung beschwört, die aus den schönsten Materialien das Beste schöpft, was ihnen noch bleibt."

Und wie riecht Erfolg, Herr de Swardt?

"Wie 'Experimentum Crucis', zwischen Licht und Schwerkraft, wie im Raum schwebend. So kann man sich alles vorstellen."