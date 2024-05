ZukunftsFit Unternehmer:innen- und Führungskräfteforum

Im Fokus des Forums steht das Motto "Leadership Evolution: Aufbruch in die Zukunft der Arbeit". Gemeinsam wird in die vielseitige Welt neuer Leadership-Skills, New Work, passender Mindsets und einer zukunftsweisenden Unternehmenskultur eingetaucht, die den Herausforderungen der VUKA-Welt, der Digitalisierung und dem Balanceakt zwischen Familie und Beruf gerecht wird.

Das Ziel des Führungskräfteforums ist, nicht nur Einblicke, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen zu bieten, um die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt erfolgreich zu bewältigen.

Treten Sie gemeinsam mit hochkarätigen Expert:innen und erfolgreichen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Sport wie Doppelweltmeisterin in Ski Alpin Alexandra Meissnitzer und CEO Thomas Kleindessner in den Dialog, um zukunftsorientierte Konzepte und innovative Ansätze zu entdecken. In inspirierenden Keynotes, spannenden Interviews und informativen Diskussionen wird gemeinsam die Brücke zwischen traditionellen Ansätzen und modernen Anforderungen geschlagen.