Auch aktuell spielt das Thema Wasser eine wichtige Rolle in vielen ESG-Fonds. „Einerseits geht es um Investitionen in eine Verbesserung der oft völlig veralteten Leitungs-Infrastruktur, zum anderen um den Ausbau effizienter Bewässerungssysteme speziell für die Landwirtschaft. Dazu kommt noch der Bereich Wasseraufbereitung“, nennt Jörg Moshuber die wichtigsten Themenbereiche. Notwendig sind enorme Investitionen, was gleichzeitig – aber auch entsprechende Geschäftschancen eröffnet. „Und da es in unseren ESG-Fonds ja auch darum geht, neben positiven Effekten für Umwelt und Gesellschaft für die Investoren eine attraktive Rendite zu erwirtschaften, ist das für uns ein interessantes Investmentthema“, betont Moshuber.

Im Sinne einer verantwortungsvollen Voting Policy nutzt Amundi auch seine Stimmrechte, um bei Unternehmen regelmäßig das Thema Wassereffizienz und Reduktion des Verbrauchs anzusprechen, erläutert Moshuber.