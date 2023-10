Reto Pazderka :

Da bin ich ganz ehrlich. Natürlich ist dieses Matchmaking eine Herausforderung, und das jeden Tag. Wir sagen den Mitarbeitern bereits beim Einstellungsgespräch klar, was sie erwarten können und was wir von ihnen erwarten. Vieles in unserem Job ist Handwerk, und das lernt man über die Zeit. Wir bewegen uns nah am Kunden, und da bekommt man viel Fach-und Organisationswissen mit. Das macht uns als Arbeitgeber besonders spannend: für einen IT-Dienstleister zu arbeiten und auch tiefen Einblick in andere Branchen, also die der Kunden, zu bekommen.