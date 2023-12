Am 01.12.2023 wurde österreichweit das 3050. Firmeninsolvenzverfahren eröffnet. Dies übertrifft bereits die Anzahl der eröffneten Firmeninsolvenzverfahren der vergangenen fünf Gesamtjahre. Bisheriger „Rekordhalter“ war das Jahr 2019, in dem 3.048 Firmeninsolvenzen eröffnet wurden. Der zuletzt höchste Wert an Neueröffnungen von Firmeninsolvenzverfahren lag vor dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie und dem Rückgang der Insolvenzeröffnungen aufgrund von Stundungen und dem Aussetzen von Fälligkeiten durch Finanzamts-, ÖGK- und SVS-Forderungen.

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage geht der AKV EUROPA - trotz der traditionell umsatzstarken Vorweihnachtszeit - davon aus, dass diese Zahlen sich im Laufe des Dezembers noch weiter drastisch erhöhen werden.