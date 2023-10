Umso wichtiger ist eine adäquate medizinische Behandlung für Menschen die an der Autoimmunerkrankung leiden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat jetzt erstmals ihre Liste der unentbehrlichen Arzneimittel (WHO Model List of Essential Medicines) um Medikamente, die bei der Behandlung von Multiple-Sklerose-Patienten eingesetzt werden, erweitert. Die WHO Model List of Essential Medicines enthält Arzneimittel, mit denen die dringlichsten Bedürfnisse einer Bevölkerung zur medizinischen Versorgung gestillt werden können und dient Regierungen weltweit als Empfehlung, um geeignete Versorgungsstandards zu entwickeln. Unentbehrliche Arzneimittel sollen in einem Gesundheitssystem in adäquater Menge, richtiger Dosierungsform, guter Qualität und zu einem für den Patienten erschwinglichen Preis verfügbar sein. Dies wiederum birgt für Betroffene den Vorteil, dass es eine höhere Therapiesicherheit für die Behandlung ihrer Leiden gibt.